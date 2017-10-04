Citroen в начале 2018 года начнёт продажи в России нового кроссовера Citroen C3 Aircross
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Citroen в начале 2018 года начнёт продажи в России нового кроссовера Citroen C3 Aircross. Новинка, построенная на одной платформе с Opel Crossland X, придёт на смену снятому с производства Citroen C3 Picasso. К последнему Citroen C3 Aircross близок по габаритам (длина - 4,15 м, ширина - 1,76 м, высота - 1,64 м) и возможностям трансформации салона.
У Citroen C3 Aircross также откидывается спинка переднего пассажирского кресла, а раздельные сиденья заднего ряда можно двигать вперед-назад, чтобы добавить места задним седокам или увеличить объём багажника. При этом кроссовер обладает увеличенным дорожным просветом и получил широкую гамму вариантов внешнего декора, насчитывающей 90 комбинаций (включая двухцветную окраску кузова).