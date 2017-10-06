ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Дунфэн Мотор Рус" запустила акцию "Полный комплект!", в рамках которой предоставляются скидки на покупку хэтчбека DFM H30 Cross и зимнюю резину в подарок всем покупателям любой модели DFM. Срок действия акции – с 01 октября по 31 декабря 2017 года, количество автомобилей, участвующих в акции, ограничено, сообщает пресс-служба "Дунфэн Мотор Рус".

Так, стоимость хэтчбека DFM H30 Cross 2016 года выпуска в комплектации Comfort MT снижена на 50 тыс. рублей и составляет 599 тыс. рублей. Для DFM H30 Cross 2016 года выпуска в версии Luxury AT скидка составляет 30 тыс. рублей, в результате такой автомобиль можно приобрести за 679 тыс. рублей. Всем покупателям моделей DFM H30 Cross и DFM AX7 в любых комплектациях предоставляется зимняя резина в подарок.

Кроме этого, по прежнему действует фирменная программа DFM Finance, в рамках которой предлагаются пониженные ставки на автомобили DFM H30 Cross и DFM AX7 при покупке в кредит – от 6,9% годовых.