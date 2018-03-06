ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры «Чайна Автомаркет» начали прием заказов на новый внедорожник DW Hower H5, который поступит в продажу 9 марта. Как и DW Hower H3, новинка оснащается 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем Mitsubishi, 6-ступенчатой механикой в сочетании с раздаточной коробкой Borg Warner 47-60, обеспечивающей при необходимости жесткое подключение переднего моста и понижающей передачей 2.48/1.00, сообщает пресс-служба «Чайна Автомаркет».

Слегка подросшая габаритная высота модели (1775 против 1745 мм у DW Hower H3) и увеличенный клиренс являются следствием установки более крупных колес диаметром 18 дюймов с шинами размерности 235/65 R18. За счет иного дизайна бамперов у DW Hower H5 улучшились показатели геометрической проходимости: передний и задний углы въезда и съезда.

Безопасность усилена системой курсовой устойчивости ESC Bosch 9-го поколения, а работу водителя облегчают электронные ассистенты – системы помощи при трогании в гору HAC (Hill-start Assist Control) и помощи при спуске HDC (Hill Descent Control), а также датчики парковки в заднем бампере.

В комплектациях «Сити» (от 1 млн 219 тыс. рублей) и «Комфорт» (1 млн 349 тыс. руб.) салон автомобиля отделан эко-кожей, в то время как DW Hower H5 «Люкс» получил полностью кожаную обивку. Изменился дизайн приборной панели, появилась модернизированная медиасистема с сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов и новый четырехспицевый мультируль с полированными вставками. Помимо этого, установлена розетка на 220В.

Среди отличий топовой версии «Люкс» (от 1 млн 499 тыс. руб.) – семь подушек безопасности, включая боковые шторки водителя и пассажира, а также коленную подушку для водителя. Добавлен электропривод водительского сиденья с регулировкой по высоте и мультимедийная система с шестью динамиками. В заднем мосту установлен дифференциал повышенного трения.