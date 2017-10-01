ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дагестанские сельхозтоваропризводители представили свою продукцию на Ярмарке брендов "Сделано на Кавказе". Ярмарка проходит в рамках Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа во Владикавказе.

На представленных на городском стадионе "Спартак" национальных подворьях всех субъектов СКФО нашли своё отражение богатая культура и традиции народов Кавказа. Впервые в рамках одного из главных событий округа открылась Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе", призванная продемонстрировать растущий экономический потенциал Северного Кавказа.

Около 40 компаний округа представили здесь свои фрукты, минеральную воду, соки, напитки, детское питание и другую продукцию.

В одном из шатров со своими соками и детским питанием расположилось дагестанское предприятие "Кикунский консервный завод", которое является единственным в России, где детское питание производится из собственного сырья, без иностранных поставок. Производственные мощности предприятия расположены в с. Кикуни Гергебильского района, в непосредственной близости от садов, плоды которых и используются в качестве сырья для производства продукции.

По словам управляющего завода Абдула Магомедова, на предприятии налажен выпуск натуральных соков, детского питания, урбеча и тушёнки.

Накануне ярмарку посетил министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, который отметил, что подобное мероприятие призвано дать дорогу местным производителям на российские и зарубежные рынки.