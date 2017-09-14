ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Германский автоконцерн Daimler AG намерен снизить затраты на 4 млрд евро в год к 2025 году, чтобы нивелировать негативные эффекты от роста доли в своих продажах электромобилей, производство которых обходится компании очень дорого.

Как сообщает агентство "Финмаркет", Daimler намерен сократить фиксированные издержки, расходы на научно-исследовательскую деятельность и капзатраты, тем самым увеличив рентабельность производства электромобилей, которая пока отстаёт от рентабельности бизнеса по выпуску традиционных машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) примерно вдвое.

К 2025 году Daimler рассчитывает, что 25% выпускаемых компанией автомобилей будут иметь электродвигатели, заявил финансовый директор Mercedes-Benz Франк Линденберг.

Ранее Daimler обнародовала план, согласно которому к 2022 году компания представит 10 новых электромобилей. На это компания выделила 10 млрд долларов. Кроме того, она перестанет выпускать малолитражки Smart с ДВС с начала 2020 года.