Десятилетний портфель заказов Атомэнергомаша в 2017 году вырос до 455 миллиардов рублей
14.02.2018, 16:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Десятилетний консолидированный портфель заказов Машиностроительного дивизиона Росатома - АО "Атомэнергомаш" (АЭМ) по итогам 2017 года составил около 455 млрд рублей. В сравнении с 2016 годом объём контрактов вырос на 34,5 млрд рублей.
"Важно, что рост портфеля обеспечен новыми заказами как в атомной отрасли, так и по другим бизнес-направлениям. В соответствии со стратегическими целями Госкорпорации "Росатом" мы продолжаем наращивать своё присутствие в неатомных отраслях, совместно с нашими партнёрами реализуем сложные комплексные проекты, обеспечивающие развитие энергетики, нефтепереработки, газовой промышленности и других ключевых секторов российской экономики", - отметил генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.
В частности, в прошлом году АЭМ стал комплектным поставщиком оборудования котельного и турбинного острова для заводов по термической переработке отходов в энергию, строительство которых идёт в рамках проекта АО "РТ-Инвест" "Энергия из отходов". Также заключены контракты на поставку пяти комплектов оборудования для двух малых ГЭС ПАО "Русгидро". Продолжается реализация проектов поставки выпарных установок для компании СИБУР, нового солезавода в Калининградской области и др.
В атомной энергетике в 2017 году были подписаны договоры на комплектную поставку оборудования ядерного острова для АЭС "Руппур" и вспомогательного оборудования этой станции. С учётом данных контрактов в настоящее время Атомэнергомаш является комплектным поставщиком оборудования ядерной паропроизводящей установки для двух энергоблоков Курской АЭС-2, второй очереди АЭС "Куданкулам" (Индия), четырёх блоков АЭС "Аккую" (Турция), АЭС "Ханхикиви" (Финляндия).
Также в партнёрстве с General Electric осуществляется реализация контрактов на комплектную поставку машинного зала, включая оборудование турбоустановки, для АЭС "Аккую" и "Ханхикиви". Кроме того, Атомэнергомаш продолжает изготовление вспомогательного оборудования машзала для АЭС "Куданкулам" и АЭС "Бушер" (Иран).
"Важно, что рост портфеля обеспечен новыми заказами как в атомной отрасли, так и по другим бизнес-направлениям. В соответствии со стратегическими целями Госкорпорации "Росатом" мы продолжаем наращивать своё присутствие в неатомных отраслях, совместно с нашими партнёрами реализуем сложные комплексные проекты, обеспечивающие развитие энергетики, нефтепереработки, газовой промышленности и других ключевых секторов российской экономики", - отметил генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.
В частности, в прошлом году АЭМ стал комплектным поставщиком оборудования котельного и турбинного острова для заводов по термической переработке отходов в энергию, строительство которых идёт в рамках проекта АО "РТ-Инвест" "Энергия из отходов". Также заключены контракты на поставку пяти комплектов оборудования для двух малых ГЭС ПАО "Русгидро". Продолжается реализация проектов поставки выпарных установок для компании СИБУР, нового солезавода в Калининградской области и др.
В атомной энергетике в 2017 году были подписаны договоры на комплектную поставку оборудования ядерного острова для АЭС "Руппур" и вспомогательного оборудования этой станции. С учётом данных контрактов в настоящее время Атомэнергомаш является комплектным поставщиком оборудования ядерной паропроизводящей установки для двух энергоблоков Курской АЭС-2, второй очереди АЭС "Куданкулам" (Индия), четырёх блоков АЭС "Аккую" (Турция), АЭС "Ханхикиви" (Финляндия).
Также в партнёрстве с General Electric осуществляется реализация контрактов на комплектную поставку машинного зала, включая оборудование турбоустановки, для АЭС "Аккую" и "Ханхикиви". Кроме того, Атомэнергомаш продолжает изготовление вспомогательного оборудования машзала для АЭС "Куданкулам" и АЭС "Бушер" (Иран).
Источник: Атомэнергомаш