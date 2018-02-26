ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа компаний «Авилон», которая является эксклюзивным дилером Bugatti в России, рассчитывает решить проблемы сертификации автомобилей для внедрения системы ЭРА-ГЛОНАСС в 2018 году, после чего российские покупатели Bugatti Chiron смогут ввезти автомобили в Россию. Об этом агентству RNS сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов.

Требования об обязательной установке на автомобили устройств системы ЭРА-ГЛОНАСС вступили в силу в России с 1 января 2017 году на основании техрегламента таможенного союза. Для получения сертификата необходимо пройти испытания, которые включают в себя, в том числе, краш-тесты нескольких автомобилей. Ранее сообщалось, что российские клиенты заказали три гиперкара Bugatti Chiron. Первый покупатель из России приобрел свой Chiron через группу компаний «Авилон» и получил автомобиль у одного из дилеров в Европе.

«Компания «Авилон» как эксклюзивный дилер автомобилей Bugatti в России заинтересована в возможности ввоза автомобилей в Россию, что позволит клиентам марки использовать автомобиль в России без ограничений, уплатив в бюджет существенные таможенные пошлины и другие платежи, предусмотренные законодательством. Мы ведем работу с компетентными ведомствами по разъяснению текущих нормативов в отношении омологации автомобилей малых серий. Да, мы всегда с оптимизмом смотрим на вопросы развития экономики России. Вместе с тем, понимаем, что некоторые вопросы требуют тщательного рассмотрения разными заинтересованными лицами, а значит готовы ждать и работать», - добавил Вагиф Бикулов.

Он отметил, что сейчас стоит задача «сократить стоимость расходов на омологацию, которая сегодня является запретительной из-за необходимости проведения разрушительных испытаний».

«Учитывая стоимость автомобиля и объемы продаж – такие требования со стороны государства являются запретительными в следствии чего бюджет лишается поступлений. Пока то, что мы видим в техрегламенте, не позволяет нам найти вариант процедуры омологации без обязательных разрушительных испытаний по правилам Еврокомиссии ООН. Мы рассказываем о проблеме и как пример приводим опыт европейских стран и России. Далее мы надеемся на оценку со стороны госорганов наших предложений и обратную связь», - сказал Вагиф Бикулов.

Он отметил, что ведомства видят возможные риски недобросовестного поведения отдельных участников рынка для манипуляции понятием малых серий и возможностью дооснащения автомобилей после выпуска в обращение на территории России.

«Мы не теряем надежды, что удастся найти решения, которые позволят защитить рынок от недобросовестных импортеров, сохранить все наработки по увеличению безопасности эксплуатации вновь ввозимых автомобилей и возможностью выбора для клиента», - сказал Вагиф Бикулов.