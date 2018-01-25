ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правление ПАО «Газпром» рассмотрело работу компании по укреплению платежной дисциплины при поставках газа на внутреннем рынке и предпринимаемых мерах по погашению просроченной задолженности потребителей.

Отмечено, что в 2017 году, как и в предыдущие годы, «Газпром» полностью выполнил обязательства по обеспечению надежного газоснабжения всех категорий отечественных потребителей, в том числе социально значимых.

Продолжение накопления просроченной задолженности за поставленный газ остается проблемой функционирования российского рынка газа. По оперативным данным, к 1 января 2018 года она составила 170,7 млрд руб. Это на 9,8 млрд руб. больше, чем в начале 2017 года. Одной из наиболее проблемных категорий потребителей являются теплоснабжающие организации. На их долю приходится около 35% от общего размера долга и две трети увеличения задолженности.

Вместе с тем, второй год подряд удается снижать темп прироста задолженности российских потребителей. Так, в 2015 году он был 18,3%, в 2016 году — 7,1%, в 2017 году — 6,1%. Достигнута позитивная динамика оплаты текущих поставок: за последние три года, по предварительной информации, уровень расчетов конечных потребителей газа вырос с 96,3% до 97,4%.

Во многом последовательное изменение ситуации с неплатежами является результатом комплекса мероприятий, проводимых «Газпромом». Они осуществляются, в том числе, под руководством специально созданной в 2017 году Комиссии при Совете директоров по вопросам укрепления платежной дисциплины.

Наиболее заметный эффект дают претензионно-исковая работа и тесное взаимодействие с правоохранительными органами. В 2017 году таким образом обеспечен возврат 132,3 млрд руб. Продолжается работа с руководством субъектов РФ, в том числе в рамках исполнения планов-графиков погашения задолженности.

Кроме того, компания в сотрудничестве с профильными министерствами и ведомствами участвует в актуализации законодательства, касающегося порядка расчетов за поставленный газ. В частности, с учетом предложений компании подготовлены проекты федеральных законов, усиливающих ответственность за правонарушения в сфере поставок и учета энергоресурсов, а также самовольного подключения к газовым сетям.

Профильным подразделениям компании поручено продолжить работу, направленную на полную оплату текущих поставок газа российскими потребителями и сокращение накопленных долгов.

Вопрос об укреплении платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке и принимаемых мерах по погашению задолженности за поставленный газ будет вынесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».