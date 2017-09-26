ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Доля автомобилей местной сборки на российском рынке за 8 месяцев 2017 года составила 82,2%. Это максимальный уровень за всю историю российского авторынка.

По сравнению с 2016 годом данный показатель увеличился почти на 2,5 п.п. (тогда он составлял 79,8%). Пять лет назад (в 2012 году) на долю легковых автомобилей местной сборки приходилось менее 2/3 рынка (64,1%), а девять лет назад (в 2008 году) вообще менее половины рынка (44,3%).

Практически все ключевые игроки сейчас имеют в России собственное производство. В тоже время курс рубля, существенно опустившийся ко всем ключевым мировым валютам, сделал прямой импорт автомобилей менее выгодным.