ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобили из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выпущенные в обращение до 1 января 2017 года, теперь можно ввозить в Россию без предустановленных систем вызова экстренных служб (ЭРА-ГЛОНАСС), сообщили 3 апреля в ЕЭК. Речь идет о том, что по техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» с 2017 года все выпускаемые в обращение автомобили в странах ЕАЭС должны быть оборудованы системами вызова экстренных спасательных служб. Но ФТС России распространила это требование и на ввозимые машины, выпущенные в обращение в самих странах ЕАЭС до 1 января 2017 года.

Как пояснили в комиссии, «в результате работы ЕЭК совместно с РФ» в марте ФТС направила разъяснения региональным таможенным управлениям и таможням, которые отменили эти дополнительные требования. По словам источника, знакомого с ситуацией, на протяжении всего 2017 года в ЕЭК поступало «довольно много» обращений граждан, купивших машины выпуска до 2017 года в странах Таможенного союза (кроме РФ это Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). Они не могли ввезти их в Россию без внедренной системы безопасности, которая по техрегламенту была необязательна.

Кроме того, ЕЭК пояснила: она убедила ФТС в том, что при выдаче российского паспорта транспортного средства на ввезенные из стран союза автомобили не требуется предъявлять свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. В техрегламенте такой нормы нет, но таможенники, как и в случае с системой вызова экстренных служб, считали, что им нужно предъявлять свидетельство.