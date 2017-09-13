ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российское подразделение концерна Fiat Chrysler (ООО "ЭфСиЭй Рус") отзывает 3,423 тыс. транспортных средств Jeep Wrangler и Chrysler 300. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Под отзыв попадают автомобили, проданные с апреля 2004 года по май 2013 года. Причиной отзыва автомобилей является газогенератор фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, который может разрушиться из-за излишнего внутреннего давления при нормальном срабатывании подушки безопасности.

По информации Росстандарта, на всех транспортных средствах, которые попадают под отзыв, будет заменён газогенератор подушки безопасности. Все расходы на ремонт оплатит автопроизводитель.