"ЭфСиЭй Рус" отзывает около 3,5 тыс. Jeep Wrangler и Chrysler 300 в России
13.09.2017, 14:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российское подразделение концерна Fiat Chrysler (ООО "ЭфСиЭй Рус") отзывает 3,423 тыс. транспортных средств Jeep Wrangler и Chrysler 300. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
Под отзыв попадают автомобили, проданные с апреля 2004 года по май 2013 года. Причиной отзыва автомобилей является газогенератор фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, который может разрушиться из-за излишнего внутреннего давления при нормальном срабатывании подушки безопасности.
По информации Росстандарта, на всех транспортных средствах, которые попадают под отзыв, будет заменён газогенератор подушки безопасности. Все расходы на ремонт оплатит автопроизводитель.
Под отзыв попадают автомобили, проданные с апреля 2004 года по май 2013 года. Причиной отзыва автомобилей является газогенератор фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, который может разрушиться из-за излишнего внутреннего давления при нормальном срабатывании подушки безопасности.
По информации Росстандарта, на всех транспортных средствах, которые попадают под отзыв, будет заменён газогенератор подушки безопасности. Все расходы на ремонт оплатит автопроизводитель.
Источник: Автостат