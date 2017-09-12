Эксперт РА отозвала без подтверждения рейтинг компании "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания"
12.09.2017, 18:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Решение об отзыве рейтинга без подтверждения принято в связи окончанием срока действия рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения действующей методологии присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовых компаний.
ООО "Южно-уральская Горно-перерабатывающая компания" специализируется на производстве цемента, добыче известняка и глины, а также на обработке отходов лома чёрных металлов. Выручка компании за 2016 год составила 5,9 млрд. рублей при чистом убытке в 0,2 млрд. рублей. Объём активов компании по состоянию на 31.12.2016 составил 15 млрд. руб., собственный капитал отрицательный (-1,7 млрд. рублей).
Решение об отзыве рейтинга без подтверждения принято в связи окончанием срока действия рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения действующей методологии присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовых компаний.
ООО "Южно-уральская Горно-перерабатывающая компания" специализируется на производстве цемента, добыче известняка и глины, а также на обработке отходов лома чёрных металлов. Выручка компании за 2016 год составила 5,9 млрд. рублей при чистом убытке в 0,2 млрд. рублей. Объём активов компании по состоянию на 31.12.2016 составил 15 млрд. руб., собственный капитал отрицательный (-1,7 млрд. рублей).
Источник: Эксперт РА