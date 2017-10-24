Экспорт рыбы из Приморья увеличился почти на 20%
24.10.2017, 10:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Экспорт рыбы и морепродуктов, добытых приморскими рыбаками, составил полмиллиона тонн.
Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края, серьезный рост произошел в основном за счет увеличения поставок на экспорт мороженой рыбы.
«По данным Дальневосточного таможенного управления, экспорт рыбы и морепродуктов, добытых рыбопромысловыми судами Приморского края и экспортированных в зарубежные государства, за девять месяцев составил более 500 тысяч тонн. Рост составил 18,2% к уровню прошлого года», – сказали специалисты.
Отметим, ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что сейчас одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края.
«Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других», – подчеркнул глава региона.
Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край. Более того, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края, серьезный рост произошел в основном за счет увеличения поставок на экспорт мороженой рыбы.
«По данным Дальневосточного таможенного управления, экспорт рыбы и морепродуктов, добытых рыбопромысловыми судами Приморского края и экспортированных в зарубежные государства, за девять месяцев составил более 500 тысяч тонн. Рост составил 18,2% к уровню прошлого года», – сказали специалисты.
Отметим, ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что сейчас одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края.
«Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других», – подчеркнул глава региона.
Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край. Более того, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
Источник: http://primorsky.ru