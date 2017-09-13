ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На прошлой неделе российская пшеница дорожала вслед за мировым рынком. Экспортные цены на пшеницу (12,5%) в глубоководных портах выросли на $2 до $184/т (FOB). Это первый рост котировок за последние 8 недель.

Котировки на пшеницу на биржевых площадках на неделе были в целом стабильны либо медленно росли. Пшеница на Euronext в долларовом выражении закрыла неделю на $192/т против $190/т неделей ранее.