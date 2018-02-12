ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Китайская компания Zotye представила два электромобиля, выпуск которых будет налажен на белорусском заводе "Юнисон". Это ситикар Zotye E200EV и седан Zotye Z500EV. Старт продаж моделей намечен на май текущего года. Позднее электрокары планируется поставлять в Россию.

Zotye E200EV, который по габаритам и концепции небольшого городского автомобиля близок к Smart, оснащается двумя синхронными электромоторами. Их суммарная отдача – 83 лошадиные силы. Батареи ёмкостью 24,5 киловатт-часа должно хватить на 220 км пробега.

Седан Zotye Z500EV укомплектован электромотором мощностью 129 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Запас хода – 250 километров. На разгон с нуля до "сотни" машина тратит 10 секунд. Максимальная скорость ограничена электроникой на 140 километрах в час.

Цена ситикара Zotye E200EV составит 17 тыс. долларов (примерно 990 тыс. рублей по текущему курсу), седана Z500EV – 21 тыс. (1 млн 220 тыс. рублей).