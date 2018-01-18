Европейский авторынок в 2017 году продолжил рост
18.01.2018, 16:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2017 года выросли на 3,3% до 15 млн 631 тыс. 687 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика фиксируется четвёртый год подряд.
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за 2017 год, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 1 млн 706 тыс. 369 машин (-0,9%). Второе место сохраняет Renault с показателем 1 млн 150 тыс. 498 автомобилей (+4,5%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 1 млн 031 тыс. 957 машин (-0,3%). Замыкают пятёрку лидеров Peugeot (925113 шт., +7%) и Mercedes-Benz (893574 шт., +6,4%).
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за 2017 год, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 1 млн 706 тыс. 369 машин (-0,9%). Второе место сохраняет Renault с показателем 1 млн 150 тыс. 498 автомобилей (+4,5%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 1 млн 031 тыс. 957 машин (-0,3%). Замыкают пятёрку лидеров Peugeot (925113 шт., +7%) и Mercedes-Benz (893574 шт., +6,4%).
Источник: Автостат