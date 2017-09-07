ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мировые цены на продовольствие снизились в августе, что главным образом обусловлено более благоприятными видами на урожай зерновых культур и повышением прогнозов по уровню запасов.

Индекс продовольственных цен ФАО снизился на 1,3 процента по сравнению с июльским показателем и составил в августе 176,6 пункта.

Снижение в значительной степени было обусловлено снижением индекса цен на зерновые на 5,4%, что отразило резкое падение цен на пшеницу вследствие улучшения прогнозов по производству в черноморском регионе.

ФАО повысила свой прогноз по мировому производству зерновых до 2 611 млн. тонн, что является рекордно высоким показателем. Как ожидается, мировые запасы зерновых также достигнут своего исторического максимума к концу сезонов в 2018 году, согласно «Сводке предложения зерновых и спроса на зерновые», также опубликованной сегодня.

Новые оценки отражают более высокие виды на урожай пшеницы, связанные с ожидаемым увеличением производства в Российской Федерации, которое с избытком перекроет снижение прогнозов по США и Канаде, а также пересмотр прогнозов на урожай кукурузы и ячменя в сторону повышения в Бразилии и Российской Федерации. Согласно прогнозам ФАО мировое производство риса в 2017 году также достигнет рекордно высокого уровня.

Небольшое снижение Индекса продовольственных цен ФАО в августе прервало его непрерывный рост в течение трёх месяцев подряд. Несмотря на это, индекс находится на уровне на 6 процентов ниже своего значения годом ранее.

Наряду с Индексом зерновых Индекс цен на мясо ФАО упал на 1,2 процента за месяц, а Индекс цен на сахар снизился на 1,7 процента вследствие благоприятных видов на урожай в ведущих странах-производителях - Бразилии, Таиланде и Индии, а также ослабления международного спроса вследствие высоких тарифов, введенных Китаем и Индией.

Однако Индекс цен на растительные масла ФАО вырос на 2,5 процента, чему способствовал рост котировок на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масло.

Индекс цен на молочные продукты ФАО также вырос на 1,4 процента по сравнению со своим июльским значением, что обусловлено ростом спроса на сливочное масло в Европе и Северной Америке.