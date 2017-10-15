ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Доступ к надёжной информации, включая о меняющихся погодных условиях и рыночной конъюнктуре, необходима для расширения прав и возможностей фермеров, особенно в развивающихся странах, сказал сегодня Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва.

"Существует срочная необходимость в сборе всей доступной информации в мире и адаптации её для использования на местах, - сказал Грациану да Силва в своём выступлении на заседании министров сельского хозяйства стран "Группы семи" под названием "Расширение прав и возможностей фермеров".

Генеральный директор ФАО сказал, что страны G7 - Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США - могут взять на себя лидирующую роль и помочь построить более устойчивые глобальные агропродовольственные системы.

Фермеры, в особенности мелкие и семейные фермерские хозяйства, несут на себе большую часть бремени последствий изменения климата и других потрясений, включая волатильность цен. Это происходит в мире, где впервые за более чем десять лет голод опять начал расти, и уже 815 миллионов человек страдают от хронического недоедания на сегодняшний день.

Генеральный директор ФАО подчеркнул роль улучшения доступа к качественной информации в борьбе с голодом и бедностью путём предоставления фермерам жизненно важной информации, включая о доступе к продовольствию и другой сельскохозяйственной продукции. Местные закупки у семейных фермерских хозяйств создадут рынки и помогут улучшить качество продовольствия и снабжение продуктами питания.

Распространение информации о возможностях, приносящих доход, в особенности направленных на расширение прав женщин, также является ключевым элементом повышения устойчивости и укрепления средств к существованию. Это то, что можно сделать относительно простым способом с помощью мобильных телефонов, и ФАО уже работает с частным сектором в сфере разработки мобильных приложений, предоставляющих информацию о рынках, сказал Грациану да Силва.

Генеральный директор ФАО отметил, что повышение устойчивости фермеров к экстремальным погодным явлениям, связанным с изменением климата, включая засухи и наводнения, также требует предоставления более качественных данных большему количеству людей, особенно тем, кто проживает в бедных и зачастую отдаленных регионах.