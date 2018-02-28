Fiat Chrysler к 2022 году прекратит производство дизельных автомобилей
28.02.2018, 13:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) к 2022 году полностью откажется от производства легковых автомобилей с дизельными двигателями из-за резкого снижения спроса и быстрого роста издержек.
Согласно 4-летнему плану, который будет официально представлен 1 июня, FCA намеревается постепенно прекратить использование дизельных двигателей на всех моделях принадлежащих группе брендов, пишет агентство "Финмаркет". FCA включает такие бренды, как Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Maserati, Alfa Romeo и Fiat.
Ранее автомобили с дизельными двигателями доминировали на европейском рынке, однако их доля резкого упала после скандала с Volkswagen, которая манипулировала данными о выбросах таких двигателей в атмосферу. В 2017 году продажи таких машин в Европе упали на 8%, а их доля на рынке в целом снизилась до 43,8%, свидетельствуют данные Jato Dynamics. При этом FCA - единственный среди автопроизводителей, зафиксировавший рост продаж автомобилей с дизельными двигателями на европейском рынке, их доля в структуре сбыта FCA выросла с 40,4% в 2016 году до 40,6% в 2017 году.
После истории с Volkswagen правила в Европе ужесточились, ряд городов и регионов приняли решение полностью запретить использование дизельных двигателей. По оценкам отраслевых экспертов, разработка дизельных двигателей в соответствии с новыми правилами ЕС повысит их стоимость на 20%, тогда как стоимость производства электромобилей продолжит снижаться.
Как ожидается, FCA сохранит дизельные двигатели в качестве варианта для коммерческих автомобилей, включая полноформатные пикапы в США (например, популярный RAM 1500).
Согласно 4-летнему плану, который будет официально представлен 1 июня, FCA намеревается постепенно прекратить использование дизельных двигателей на всех моделях принадлежащих группе брендов, пишет агентство "Финмаркет". FCA включает такие бренды, как Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Maserati, Alfa Romeo и Fiat.
Ранее автомобили с дизельными двигателями доминировали на европейском рынке, однако их доля резкого упала после скандала с Volkswagen, которая манипулировала данными о выбросах таких двигателей в атмосферу. В 2017 году продажи таких машин в Европе упали на 8%, а их доля на рынке в целом снизилась до 43,8%, свидетельствуют данные Jato Dynamics. При этом FCA - единственный среди автопроизводителей, зафиксировавший рост продаж автомобилей с дизельными двигателями на европейском рынке, их доля в структуре сбыта FCA выросла с 40,4% в 2016 году до 40,6% в 2017 году.
После истории с Volkswagen правила в Европе ужесточились, ряд городов и регионов приняли решение полностью запретить использование дизельных двигателей. По оценкам отраслевых экспертов, разработка дизельных двигателей в соответствии с новыми правилами ЕС повысит их стоимость на 20%, тогда как стоимость производства электромобилей продолжит снижаться.
Как ожидается, FCA сохранит дизельные двигатели в качестве варианта для коммерческих автомобилей, включая полноформатные пикапы в США (например, популярный RAM 1500).
Источник: Автостат