ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Финская Nokian Tyres планирует расширить территорию завода в городе Всеволожск Ленинградской области, сообщил заместитель председателя регионального правительства по строительству Михаил Москвин. Пока участок площадью около 5 га, за счёт которого планируется расширение, не переведён в статус территории промышленного назначения, уточнил он.

"Сейчас участок в аренде у компании. Это будет новое строительство, место предполагается использовать под склад готовой продукции", - сказал Москвин. Вице-губернатор уточнил, что склад необходим компании для хранения продукции в рамках увеличения мощностей с 15 млн до 17 млн шин в год.

Nokian Tyres производит и продаёт шины для легковых автомобилей и внедорожников, коммерческого и грузового транспорта и индустриальной техники. В концерн также входит сеть шинных центров Vianor. Российский завод Nokian Tyres был открыт в сентябре 2005 года.