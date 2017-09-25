ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Флагманский седан Cadillac CT6 появится на российском рынке до конца года. Об этом рассказали в российском представительстве марки. Новинка будет конкурировать с Mercedes-Benz S-класса и BMW 7 серии. Цены и комплектации версии для России будут объявлены позже.

На американском рынке Cadillac CT6 предлагается с тремя бензиновыми двигателями: турбированными 2.0 и 3.0 (V6), а также атмосферным агрегатом рабочим объёмом 3,6 литра. В оснащение седана также вошли 8-диапазонный "автомат", адаптивная подвеска Magnetic Ride Control и полноуправляемое шасси. Есть и полноприводная версия – и именно сочетание атмосферного 3.6 V6 с полным приводом, скорее всего, появится в России первым.

Cadillac CT6 может оснащаться беспроводной зарядкой для мобильных устройств, четырёхзонным климат-контролем с ионизатором, аудиосистемой Bose Panaray с 34 динамиками, а также мультимедийной системой CUE с 10,2-дюймовым экраном. В США цены на CT6 начинаются с 53 тыс. 795 долларов, что почти на 30 тыс. долларов меньше, чем в Соединённых Штатах просят за BMW 7 серии.