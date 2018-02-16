ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ford Focus прибавил в цене от 9 до 15 тысяч рублей. Такое повышение цен для седанов, хэтчбеков и универсалов Ford Focus зафиксировали специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате мониторинга цен на новые автомобили в России. Новые цены действуют с 12 февраля и относятся к автомобилям, произведенным в 2018 году.



Седан Ford Focus в комплектациях SYNC Edition и White&Black подорожал на 9 тысяч рублей. Теперь его минимальная цена стартует с отметки 990 000 рублей для автомобиля с двигателем 1,6 л (105 л.с.) и механической коробкой передач. Полностью укомплектованная версия Titanium для модели с турбированным двигателем 1,5 л (150 л.с.) и автоматической трансмиссией подорожала на 15 тысяч, и обойдется покупателям в 1 236 000 рублей.



Аналогичное увеличение цен произошло и для Ford Focus в кузове «хэтчбек». Его базовая комплектация Ambiente, а также SYNC Edition и White&Black, подорожали на 9 тысяч рублей. Теперь нижняя ценовая планка для автомобиля с двигателем 1,6 л (85 л.с.) установлена на уровне 843 000 рублей. Топовый вариант Titanium предлагается к продаже за 1 226 000 рублей, что на 15 тысяч дороже, чем ранее.



Наконец, универсал Ford Focus тоже подорожал на 9 и 15 тысяч рублей в бюджетной комплектации SYNC Edition и в максимальной Titanium соответственно. Теперь цены для этого автомобиля с таким типом кузова находятся в диапазоне от 1 000 000 до 1 246 000 рублей.



Отметим также, что Focus остается самым продаваемым семейством в линейке Ford. Так, в 2017 году его продажи в России составили 15 086 единиц – на 26% больше, чем годом ранее.