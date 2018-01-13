Ford Sollers объявил о специальных предложениях на автомобили 2017 года
13.01.2018, 18:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Ford Sollers разработала специальные условия приобретения легковых автомобилей Ford 2017 года производства. В прошлом году в зависимости от модели от 50 до 80% покупателей автомобилей Ford воспользовались схемой Trade-in или сдали автомобиль в утилизацию. Для автомобилей 2017 года производства Ford Sollers увеличивает размер дополнительной выгоды в рамках популярной программы, бонус по которой составит до 200 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба Ford Sollers, с 1 января 2018 года возобновили действие государственные программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", в рамках которых доступна скидка на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля. Условия государственной программы льготного автокредитования распространяются практически на все модели Ford российского производства: седаны и хэтчбеки B-класса Ford Fiesta, седаны, хэтчбеки и универсалы C-класса FordFocus, компактный кроссовер Ford EcoSport, среднеразмерный кроссовер Ford Kuga и бизнес-седан Ford Mondeo. Наиболее выгодно приобрести автомобиль Ford участники программы "Первый автомобиль/Семейный автомобиль" могут по программе Ford Options. В рамках данной программы клиенты получают возможность постоянного обновления автомобиля, гарантию его выкупа дилером и сниженный ежемесячный платёж: например, Fiesta – за 4100 руб./мес., Focus – за 4800 руб./мес., EcoSport – за 5600 руб./мес., Mondeo – за 8300 руб./мес., Kuga – за 7900 руб./мес., Explorer – за 18 тыс. руб./мес.
Наибольший рост продаж в прошлом году продемонстрировали кроссоверы и внедорожники Ford. Дополнительная выгода по программе Trade-in/Утилизация составляет 200 тыс. рублей для моделей Ford Kuga и Ford Explorer и 150 тыс. рублей для Ford EcoSport. Таким образом клиент может приобрести кроссовер Ford Kuga с атмосферным бензиновым двигателем 2.5 л в паре с автоматической коробкой передач, который уже в базовой комплектации оснащён светодиодными (LED) дневными ходовыми огнями, кнопкой запуска двигателя, 7 подушками безопасности и аудиосистемой с 6 динамиками по цене от 1 млн 107 тыс. рублей. Семиместный полноприводный внедорожник Ford Explorer с богатой базовой комплектацией и двигателем Cyclone 3,5-V6 мощностью 249 л.с. доступен по специальной цене от 2 млн 354 тыс. рублей с учётом маркетинговых предложений. Субкомпактный кроссовер Ford EcoSport можно приобрести по маркетинговой цене от 720 тыс. рублей.
Бестселлером в российской линейке Ford остаётся Ford Focus. На автомобили 2017 года производства данной модели также действует дополнительная выгода по программе Trade-in/Утилизация в размере 150 тыс. рублей. А с учётом примерной экономии по государственной программе льготного автокредитования "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль" маркетинговая цена для модели стартует от 616 тыс. рублей.
Бонус по программе Trade-in/Утилизация для моделей Ford Mondeo и Ford Fiesta составит 40 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно. Модели также можно приобрести, воспользовавшись специальными условиями государственных программ льготного автокредитования. Маркетинговая цена для Ford Fiesta стартует от 570 тыс. рублей и 1 млн 161 тыс. рублей для бизнес-седана Ford Mondeo.
Как сообщает пресс-служба Ford Sollers, с 1 января 2018 года возобновили действие государственные программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", в рамках которых доступна скидка на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля. Условия государственной программы льготного автокредитования распространяются практически на все модели Ford российского производства: седаны и хэтчбеки B-класса Ford Fiesta, седаны, хэтчбеки и универсалы C-класса FordFocus, компактный кроссовер Ford EcoSport, среднеразмерный кроссовер Ford Kuga и бизнес-седан Ford Mondeo. Наиболее выгодно приобрести автомобиль Ford участники программы "Первый автомобиль/Семейный автомобиль" могут по программе Ford Options. В рамках данной программы клиенты получают возможность постоянного обновления автомобиля, гарантию его выкупа дилером и сниженный ежемесячный платёж: например, Fiesta – за 4100 руб./мес., Focus – за 4800 руб./мес., EcoSport – за 5600 руб./мес., Mondeo – за 8300 руб./мес., Kuga – за 7900 руб./мес., Explorer – за 18 тыс. руб./мес.
Наибольший рост продаж в прошлом году продемонстрировали кроссоверы и внедорожники Ford. Дополнительная выгода по программе Trade-in/Утилизация составляет 200 тыс. рублей для моделей Ford Kuga и Ford Explorer и 150 тыс. рублей для Ford EcoSport. Таким образом клиент может приобрести кроссовер Ford Kuga с атмосферным бензиновым двигателем 2.5 л в паре с автоматической коробкой передач, который уже в базовой комплектации оснащён светодиодными (LED) дневными ходовыми огнями, кнопкой запуска двигателя, 7 подушками безопасности и аудиосистемой с 6 динамиками по цене от 1 млн 107 тыс. рублей. Семиместный полноприводный внедорожник Ford Explorer с богатой базовой комплектацией и двигателем Cyclone 3,5-V6 мощностью 249 л.с. доступен по специальной цене от 2 млн 354 тыс. рублей с учётом маркетинговых предложений. Субкомпактный кроссовер Ford EcoSport можно приобрести по маркетинговой цене от 720 тыс. рублей.
Бестселлером в российской линейке Ford остаётся Ford Focus. На автомобили 2017 года производства данной модели также действует дополнительная выгода по программе Trade-in/Утилизация в размере 150 тыс. рублей. А с учётом примерной экономии по государственной программе льготного автокредитования "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль" маркетинговая цена для модели стартует от 616 тыс. рублей.
Бонус по программе Trade-in/Утилизация для моделей Ford Mondeo и Ford Fiesta составит 40 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно. Модели также можно приобрести, воспользовавшись специальными условиями государственных программ льготного автокредитования. Маркетинговая цена для Ford Fiesta стартует от 570 тыс. рублей и 1 млн 161 тыс. рублей для бизнес-седана Ford Mondeo.
Источник: Автостат