ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках программы Почты России по обновлению автопарка в 2017 году в города-миллионники поступят 675 брендированных фургонов марки Ford, выбранных в рамках конкурсной закупочной процедуры и усовершенствованных с учётом почтовых требований. Серьёзное расширение транспортного парка ожидает и службу курьерской доставки Почты России, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Почта России проводит высококонкурентные закупки, победители которых предлагают эксклюзивные цены, транспортные средства приобретаются по лизинговым контрактам крупными партиями, что позволяет предприятию экономить значительные денежные средства. Так при закупке автомобилей Ford компания Ford Sollers предложила Почте России воспользоваться государственной поддержкой и закупить транспортные средства по программе "Утилизация ТС", что позволило сэкономить предприятию более 102 млн рублей.

"Ford готов стать глобальным партнёром Почты России и в качестве эксперта по вопросам инновационных технологий мобильности принять активное участие в развитии проектов, которые помогут сделать инфраструктуру перевозок этого крупнейшего предприятия ещё более эффективной", – заявил президент и CEO Ford Sollers Адиль Ширинов.

Все приобретаемые транспортные средства по своим техническим характеристикам адаптированы под требования, предъявляемые к перевозке почтовых отправлений и имеют различные варианты объёма кузова (оптимальная вместимость для нужд производства); два вида исполнения – цельнометаллический фургон и шасси с надстройкой, обеспечивающие возможность различных вариантов загрузки (фронтальная, боковая); современный экономичный и экологичный двигатель.

Характеристики лёгких коммерческих автомобилей Ford Transit в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым Почтой России. Кабины грузовых Ford Transit вмещают три человека и предлагают комфортные условия для водителя и пассажиров: подогрев водительского сидения, электрорегулировку и обогрев зеркал, регулировку рулевой колонки в двух направлениях. Дизельный двигатель Duratorq (2,2 л, 125-155 л.с.) и 6-ступенчатая МКПП обеспечивают уверенную динамику и манёвренность в городе и на шоссе. Все Ford Transit оборудуются современными электронными системами, повышающими безопасность в движении, такими как ESP, ABS, трекшн-контроль.