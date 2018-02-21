ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дилерская сеть Ford на сегодняшний день насчитывает 112 точек продаж по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе Ford Sollers, отметив, что в прошлом году открылось несколько новых дилерских центров продаж и обслуживания, а также 11 центров сети авторизованных сервисов Ford Quick Lane, которые обеспечивают негарантийное обслуживание автомобилей Ford.

"Стратегия Ford Sollers повышать качество дилерской сети и расширять присутствие в регионах с высоким потенциалом рынка", – заявили в пресс-службе компании.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в январе российские дилеры Ford реализовали 3132 автомобиля, что на 39% выше показателя годичной давности. Бестселлером марки в прошлом месяце стал кроссовер Ford Kuga, чьи продажи выросли на 89% до 1149 автомобилей. Как отмечается, эта модель пользуется высоким спросом в базовом переднеприводном исполнении.



Второе место занял Ford Focus с показателем 822 реализованных машины, что на 106% больше по сравнению с прошлым годом. Продажи семиместного внедорожника Ford Explorer увеличились на 51% и достигли 217 автомобилей. Традиционной популярностью пользуются коммерческие автомобили Ford Transit, продажи которых выросли на 57% и составили 531 машину.