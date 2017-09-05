ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Ford Sollers в октябре 2017 года передаст клиентам первые Ford Focus на газомоторном топливе, произведённые во Всеволожске. Об этом сообщил президент Ford Sollers Адиль Ширинов, при этом объём поставок он не раскрыл.

"Газомоторный Focus для таксопарков - в начале осени будет передана первая партия клиентам", - сказал он, уточнив , что это произойдёт, вероятнее всего, в октябре. Сейчас, по его словам, газомоторный Focus проходит сертификацию.

Напомним, компания Ford Sollers представила образец Ford Focus LPG в феврале прошлого года. Европейская версия Focus LPG была адаптирована к российским условиям специалистами всеволожского подразделения R&D-центра Ford Sollers.

Focus LPG оснащён газобаллонным оборудованием, а также специально разработанной версией двигателя Sigma 1,6 л мощностью 117 л.с. для работы на газовом топливе. Особенностью двигателя является его система газораспределения – специальная конструкция клапанного механизма обеспечивает долговечность при сгорании высокооктанового газового топлива. Объём газового баллона составляет 40 л для модели в кузове универсал и 37,6 л – для версии в кузове хэтчбек.