ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Форд Соллерс Холдинг" 8 сентября объявила об отзыве 20864 автомобилей Ford Kuga. Причиной отзыва данных 1059 автомобилей , реализованных с 25 сентября 2016-го по 30 июня 2017 года, является неисправность партии инициаторов подушек безопасности. В случае аварии может не сработать боковая надувная и/или коленная подушка безопасности пассажира. На автомобилей Ford Kuga, подлежащих отзыву будет произведена замена определённых подушек безопасности, сообщает пресс-служба Росстнадарта.

Кроме того, отзыву подлежат 19805 автомобилей Ford Kuga, реализованных с 21 марта 2013-го по 1 декабря 2015 года. Причиной отзыва является дефект конструкции нижней отделки средней стойки. В случае столкновения, когда срабатывает пиротехнический преднатяжитель ремня безопасности переднего сиденья, изоляционный материал на внутренней поверхности отделки может оказаться под воздействием высокой температуры и загореться. На автомобилях Ford Kuga устранят дефект путём доработки (уменьшения длины) изоляционного материала на отделке обеих средних стоек.