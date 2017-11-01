ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «ФосАгро» («Компания», «Группа», Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сегодня публикует производственные результаты за третий квартал (кв.) и 9 месяцев 2017 г. Объёмы производства за третий квартал и 9 месяцев увеличились на 19% и 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,1 и 6,1 млн тонн соответственно.

Объёмы производства и продаж Группы «ФосАгро» приведены в таблицах ниже:

Объём производства по категориям

(тыс. тонн)

3кв. 2017

3кв. 2016

Изменение

9М 2017

9М 2016

Изменение

Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты

1 683,6

1 453,1

15,9%

4 913,9

4 347,8

13,0%

Азотные удобрения

405,5

307,5

31,9%

1 173,1

1 088,9

7,7%

ИТОГО удобрений

2 089,1

1 760,6

18,7%

6 087,0

5 436,7

12,0%

Апатитовый и нефелиновый концентрат

2 668,1

2 327,8

14,6%

7 897,4

7 031,7

12,3%

Другая продукция

35,1

33,9

3,5%

89,5

102,7

(12,9%)

Объём продаж по категориям

(тыс. тонн)

3кв. 2017

3кв. 2016

Изменение

9М 2017

9М 2016

Изменение

Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты

1 715,8

1 557,7

10,1%

4 889,8

4 411,1

10,9%

Азотные удобрения

309,4

280,0

10,5%

1 205,1

1 066,7

13,0%

ИТОГО удобрений

2 025,2

1 837,7

10,2%

6 094,9

5 477,8

11,3%

Апатитовый и нефелиновый концентрат

901,4

873,0

3,3%

2 733,8

2 579,6

6,0%

Другая продукция

56,0

36,6

53,0%

131,1

140,0

(6,4%)

Комментируя операционные результаты за 3 кв. 2017 г., генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, отметил:

«Постоянная работа по управлению издержками вкупе с вертикальной интеграцией и перманентным фокусом на повышении эффективности позволяет нам достигать рекордных операционных результатов, как по добыче, так и по переработке, и тем самым компенсировать негативное воздействие колебаний валютных курсов и рыночных цен, и создавать дополнительную стоимость для  наших акционеров и инвесторов. 

«В 3 кв. 2017 г. нам удалось достичь значительного роста выпуска удобрений и кормовых фосфатов – почти на 19%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до почти 2,1 млн тонн. Это стало следствием стабильного роста производства фосфорсодержащих и азотных удобрений на 16% и 32% соответственно. 

«Теперь, когда мы завершаем наши масштабные инвестиционные проекты, стратегия развития «ФосАгро» предполагает органический рост. Мы считаем этот путь наиболее эффективным в текущих рыночных реалиях. Более того, данная стратегия предполагает без существенного давления на финансовую устойчивость операционно поготовить Компанию к потенциальному началу нового ценового цикла на рынке фосфорсодержащих удобрений. 

«Наша стратегия продаж, нацеленная на прямой доступ к конечному потребителю, является краеугольным камнем нашего долгосрочного видения развития Компании по мере роста объёмов производства и поддержания гибкости с целью адаптации к изменяющимся потребностям сельхозпроизводителей. Я убеждён, что широкий ассортимент удобрений, которые отличаются высоким качеством и экологической чистотой, наряду с растущими объёмами, делают нашу продукцию правильным выбором для фермеров и потребителей продуктов питания по всему миру на фоне растущей обеспокоенности о качестве удобрений и их потенциальном воздействии на здоровье человека». 

Обзор продаж

  • В третьем квартале продажи комплексных (NPK/NPS/PKS) и концентрированных (DAP/MAP) удобрений росли схожими темпами на 12%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росту спроса на DAP/MAP способствовало увеличение продаж МАР удобрений на более чем 25%, главным образом за счёт рынка России и стран СНГ.
  • Россия остаётся приоритетным рынком для Компании: за 9 месяцев 2017 г. Группа «ФосАгро» продемонстрировала почти 20%-ный рост продаж, тем самым преодолев отметку в 2,1 млн тонн. В целом, на внутренний рынок пришлось почти 35% от совокупного объёма продаж по итогам 9 месяцев 2017 г. Согласно данным Российской ассоциации производителей удобрений, совокупный объём продаж удобрений в России вырос лишь на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Продажи в страны СНГ (помимо России) выросли более чем на 60%, при этом отгрузки в страны Северной Америки удвоились. Продажи фосфорсодержащих удобрений на европейский рынок по итогам 9 месяцев 2017 г. выросли на 17%. Европейский рынок наряду с российским остаётся ключевым рынком сбыта для Компании. 

Обзор рынка

  • Третий квартал был отмечен дальнейшим ростом экспортно-ориентированных мощностей за счёт ввода в эксплуатацию нового блока компанией Ma’aden, а также за счёт роста экспорта из Китая. В 3 кв. 2017 г. экспорт фосфатов (DAP/MAP/NP/TSP) из Китая увеличился на 20%, по сравнению с прошлым годом, что означает замедление относительно 30%-ного роста в 1 полугодии 2017 г. 
  • С точки зрения спроса, импорт фосфатов в Бразилию был устойчивым в 3 кв. 2017 г., прибавив 80% в годовом исчислении (в содержании P2O5), в то время как импорт MAP и NP вырос на 60% и 80% соответственно. По предварительным данным, импорт DAP в Индию за 9 месяцев 2017 г. сократился на 20% в годовом исчислении, снизившись до 3,1 млн тонн.

Прогноз

  • Мы полагаем, что значительное увеличение цен на основное сырьё (аммиак и сера), рост цен на уголь в Китае (основное сырьё для производства аммиака) и ужесточение экологического регулирования в Китае должны поддержать рыночные цены до конца текущего года и начале 2018 г., в условиях запуска новых производств компаниями OCP и Ma'aden. Одновременно с этим, мы ожидаем, что снижение запасов в Индии в этом году должно привести к тому, что спрос на удобрения в азиатском регионе в начале 2018 г. возникнет раньше, чем обычно.
 

 