ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «ФосАгро» («Компания», «Группа», Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сегодня публикует производственные результаты за третий квартал (кв.) и 9 месяцев 2017 г. Объёмы производства за третий квартал и 9 месяцев увеличились на 19% и 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,1 и 6,1 млн тонн соответственно.

Объёмы производства и продаж Группы «ФосАгро» приведены в таблицах ниже:

Объём производства по категориям (тыс. тонн) 3кв. 2017 3кв. 2016 Изменение 9М 2017 9М 2016 Изменение Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты 1 683,6 1 453,1 15,9% 4 913,9 4 347,8 13,0% Азотные удобрения 405,5 307,5 31,9% 1 173,1 1 088,9 7,7% ИТОГО удобрений 2 089,1 1 760,6 18,7% 6 087,0 5 436,7 12,0% Апатитовый и нефелиновый концентрат 2 668,1 2 327,8 14,6% 7 897,4 7 031,7 12,3% Другая продукция 35,1 33,9 3,5% 89,5 102,7 (12,9%)

Объём продаж по категориям (тыс. тонн) 3кв. 2017 3кв. 2016 Изменение 9М 2017 9М 2016 Изменение Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты 1 715,8 1 557,7 10,1% 4 889,8 4 411,1 10,9% Азотные удобрения 309,4 280,0 10,5% 1 205,1 1 066,7 13,0% ИТОГО удобрений 2 025,2 1 837,7 10,2% 6 094,9 5 477,8 11,3% Апатитовый и нефелиновый концентрат 901,4 873,0 3,3% 2 733,8 2 579,6 6,0% Другая продукция 56,0 36,6 53,0% 131,1 140,0 (6,4%)

Комментируя операционные результаты за 3 кв. 2017 г., генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, отметил:

«Постоянная работа по управлению издержками вкупе с вертикальной интеграцией и перманентным фокусом на повышении эффективности позволяет нам достигать рекордных операционных результатов, как по добыче, так и по переработке, и тем самым компенсировать негативное воздействие колебаний валютных курсов и рыночных цен, и создавать дополнительную стоимость для наших акционеров и инвесторов.

«В 3 кв. 2017 г. нам удалось достичь значительного роста выпуска удобрений и кормовых фосфатов – почти на 19%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до почти 2,1 млн тонн. Это стало следствием стабильного роста производства фосфорсодержащих и азотных удобрений на 16% и 32% соответственно.

«Теперь, когда мы завершаем наши масштабные инвестиционные проекты, стратегия развития «ФосАгро» предполагает органический рост. Мы считаем этот путь наиболее эффективным в текущих рыночных реалиях. Более того, данная стратегия предполагает без существенного давления на финансовую устойчивость операционно поготовить Компанию к потенциальному началу нового ценового цикла на рынке фосфорсодержащих удобрений.

«Наша стратегия продаж, нацеленная на прямой доступ к конечному потребителю, является краеугольным камнем нашего долгосрочного видения развития Компании по мере роста объёмов производства и поддержания гибкости с целью адаптации к изменяющимся потребностям сельхозпроизводителей. Я убеждён, что широкий ассортимент удобрений, которые отличаются высоким качеством и экологической чистотой, наряду с растущими объёмами, делают нашу продукцию правильным выбором для фермеров и потребителей продуктов питания по всему миру на фоне растущей обеспокоенности о качестве удобрений и их потенциальном воздействии на здоровье человека».

Обзор продаж

В третьем квартале продажи комплексных (NPK/NPS/PKS) и концентрированных (DAP/MAP) удобрений росли схожими темпами на 12%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росту спроса на DAP/MAP способствовало увеличение продаж МАР удобрений на более чем 25%, главным образом за счёт рынка России и стран СНГ.

Россия остаётся приоритетным рынком для Компании: за 9 месяцев 2017 г. Группа «ФосАгро» продемонстрировала почти 20%-ный рост продаж, тем самым преодолев отметку в 2,1 млн тонн. В целом, на внутренний рынок пришлось почти 35% от совокупного объёма продаж по итогам 9 месяцев 2017 г. Согласно данным Российской ассоциации производителей удобрений, совокупный объём продаж удобрений в России вырос лишь на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи в страны СНГ (помимо России) выросли более чем на 60%, при этом отгрузки в страны Северной Америки удвоились. Продажи фосфорсодержащих удобрений на европейский рынок по итогам 9 месяцев 2017 г. выросли на 17%. Европейский рынок наряду с российским остаётся ключевым рынком сбыта для Компании.

Обзор рынка

Третий квартал был отмечен дальнейшим ростом экспортно-ориентированных мощностей за счёт ввода в эксплуатацию нового блока компанией Ma’aden, а также за счёт роста экспорта из Китая. В 3 кв. 2017 г. экспорт фосфатов (DAP/MAP/NP/TSP) из Китая увеличился на 20%, по сравнению с прошлым годом, что означает замедление относительно 30%-ного роста в 1 полугодии 2017 г.

С точки зрения спроса, импорт фосфатов в Бразилию был устойчивым в 3 кв. 2017 г., прибавив 80% в годовом исчислении (в содержании P2O5), в то время как импорт MAP и NP вырос на 60% и 80% соответственно. По предварительным данным, импорт DAP в Индию за 9 месяцев 2017 г. сократился на 20% в годовом исчислении, снизившись до 3,1 млн тонн.

Прогноз