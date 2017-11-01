"ФосАгро" увеличила производство удобрений на 19%
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «ФосАгро» («Компания», «Группа», Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сегодня публикует производственные результаты за третий квартал (кв.) и 9 месяцев 2017 г. Объёмы производства за третий квартал и 9 месяцев увеличились на 19% и 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,1 и 6,1 млн тонн соответственно.
Объёмы производства и продаж Группы «ФосАгро» приведены в таблицах ниже:
|
Объём производства по категориям
|
(тыс. тонн)
|
3кв. 2017
|
3кв. 2016
|
Изменение
|
9М 2017
|
9М 2016
|
Изменение
|
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты
|
1 683,6
|
1 453,1
|
15,9%
|
4 913,9
|
4 347,8
|
13,0%
|
Азотные удобрения
|
405,5
|
307,5
|
31,9%
|
1 173,1
|
1 088,9
|
7,7%
|
ИТОГО удобрений
|
2 089,1
|
1 760,6
|
18,7%
|
6 087,0
|
5 436,7
|
12,0%
|
Апатитовый и нефелиновый концентрат
|
2 668,1
|
2 327,8
|
14,6%
|
7 897,4
|
7 031,7
|
12,3%
|
Другая продукция
|
35,1
|
33,9
|
3,5%
|
89,5
|
102,7
|
(12,9%)
|
Объём продаж по категориям
|
(тыс. тонн)
|
3кв. 2017
|
3кв. 2016
|
Изменение
|
9М 2017
|
9М 2016
|
Изменение
|
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты
|
1 715,8
|
1 557,7
|
10,1%
|
4 889,8
|
4 411,1
|
10,9%
|
Азотные удобрения
|
309,4
|
280,0
|
10,5%
|
1 205,1
|
1 066,7
|
13,0%
|
ИТОГО удобрений
|
2 025,2
|
1 837,7
|
10,2%
|
6 094,9
|
5 477,8
|
11,3%
|
Апатитовый и нефелиновый концентрат
|
901,4
|
873,0
|
3,3%
|
2 733,8
|
2 579,6
|
6,0%
|
Другая продукция
|
56,0
|
36,6
|
53,0%
|
131,1
|
140,0
|
(6,4%)
Комментируя операционные результаты за 3 кв. 2017 г., генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, отметил:
«Постоянная работа по управлению издержками вкупе с вертикальной интеграцией и перманентным фокусом на повышении эффективности позволяет нам достигать рекордных операционных результатов, как по добыче, так и по переработке, и тем самым компенсировать негативное воздействие колебаний валютных курсов и рыночных цен, и создавать дополнительную стоимость для наших акционеров и инвесторов.
«В 3 кв. 2017 г. нам удалось достичь значительного роста выпуска удобрений и кормовых фосфатов – почти на 19%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до почти 2,1 млн тонн. Это стало следствием стабильного роста производства фосфорсодержащих и азотных удобрений на 16% и 32% соответственно.
«Теперь, когда мы завершаем наши масштабные инвестиционные проекты, стратегия развития «ФосАгро» предполагает органический рост. Мы считаем этот путь наиболее эффективным в текущих рыночных реалиях. Более того, данная стратегия предполагает без существенного давления на финансовую устойчивость операционно поготовить Компанию к потенциальному началу нового ценового цикла на рынке фосфорсодержащих удобрений.
«Наша стратегия продаж, нацеленная на прямой доступ к конечному потребителю, является краеугольным камнем нашего долгосрочного видения развития Компании по мере роста объёмов производства и поддержания гибкости с целью адаптации к изменяющимся потребностям сельхозпроизводителей. Я убеждён, что широкий ассортимент удобрений, которые отличаются высоким качеством и экологической чистотой, наряду с растущими объёмами, делают нашу продукцию правильным выбором для фермеров и потребителей продуктов питания по всему миру на фоне растущей обеспокоенности о качестве удобрений и их потенциальном воздействии на здоровье человека».
Обзор продаж
- В третьем квартале продажи комплексных (NPK/NPS/PKS) и концентрированных (DAP/MAP) удобрений росли схожими темпами на 12%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росту спроса на DAP/MAP способствовало увеличение продаж МАР удобрений на более чем 25%, главным образом за счёт рынка России и стран СНГ.
- Россия остаётся приоритетным рынком для Компании: за 9 месяцев 2017 г. Группа «ФосАгро» продемонстрировала почти 20%-ный рост продаж, тем самым преодолев отметку в 2,1 млн тонн. В целом, на внутренний рынок пришлось почти 35% от совокупного объёма продаж по итогам 9 месяцев 2017 г. Согласно данным Российской ассоциации производителей удобрений, совокупный объём продаж удобрений в России вырос лишь на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Продажи в страны СНГ (помимо России) выросли более чем на 60%, при этом отгрузки в страны Северной Америки удвоились. Продажи фосфорсодержащих удобрений на европейский рынок по итогам 9 месяцев 2017 г. выросли на 17%. Европейский рынок наряду с российским остаётся ключевым рынком сбыта для Компании.
Обзор рынка
- Третий квартал был отмечен дальнейшим ростом экспортно-ориентированных мощностей за счёт ввода в эксплуатацию нового блока компанией Ma’aden, а также за счёт роста экспорта из Китая. В 3 кв. 2017 г. экспорт фосфатов (DAP/MAP/NP/TSP) из Китая увеличился на 20%, по сравнению с прошлым годом, что означает замедление относительно 30%-ного роста в 1 полугодии 2017 г.
- С точки зрения спроса, импорт фосфатов в Бразилию был устойчивым в 3 кв. 2017 г., прибавив 80% в годовом исчислении (в содержании P2O5), в то время как импорт MAP и NP вырос на 60% и 80% соответственно. По предварительным данным, импорт DAP в Индию за 9 месяцев 2017 г. сократился на 20% в годовом исчислении, снизившись до 3,1 млн тонн.
Прогноз
- Мы полагаем, что значительное увеличение цен на основное сырьё (аммиак и сера), рост цен на уголь в Китае (основное сырьё для производства аммиака) и ужесточение экологического регулирования в Китае должны поддержать рыночные цены до конца текущего года и начале 2018 г., в условиях запуска новых производств компаниями OCP и Ma'aden. Одновременно с этим, мы ожидаем, что снижение запасов в Индии в этом году должно привести к тому, что спрос на удобрения в азиатском регионе в начале 2018 г. возникнет раньше, чем обычно.