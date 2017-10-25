"ФосАгро" возьмёт в аренду у Газпромбанка 500 новых вагонов-хопперов производства ОВК на 2,9 млрд рублей с возможностью их выкупа
25.10.2017, 21:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа "ФосАгро", один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, и Газпромбанк Лизинг, одна из ведущих лизинговых компаний России и Европы, заключили договор аренды 500 вагонов-хопперов нового поколения для перевозки минеральных удобрений.
Сумма договора составила почти 2,9 млрд рублей. Соглашение заключено сроком на 10 лет с правом выкупа минераловозов.
Вагоны-хопперы до конца января 2018 г. поставит АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (ТВСЗ), выигравший тендер на поставку минераловозов и входящий в Научно-производственную корпорацию "Объединённая Вагонная Компания", ведущего производителя грузовых вагонов в СНГ.
В настоящее время в состав логистических активов Группы "ФосАгро" входит подвижной состав, превышающий 6 000 собственных и привлечённых вагонов для перевозки на территории России преимущественно апатитового концентрата и минеральных удобрений.
По словам генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева, "данная сделка направлена на обновление парка подвижного состава с учётом повышения требований к его эксплуатации и усиление конкурентоспособности компании на российском и зарубежных рынках. Так, наличие у нас новых вагонов повышенной грузоподъёмности, в условиях роста стоимости привлечения данного вида подвижного состава от сторонних операторов, даст существенный экономический эффект, особенно с учётом увеличения нами производства карбамида. Такой эффект, по оценкам наших специалистов, может превысить 300 млн рублей".
Повышенная грузоподъёмность позволяет перевозить в минераловозах ТВСЗ больший объём минеральных удобрений (дополнительные 7 тонн, по сравнению, с типовым вагоном-хоппером). Увеличенные сроки межремонтных пробегов (8 лет или 800 тыс. км) обеспечивают снижение стоимости жизненного цикла вагона более чем в 2 раза.
"ФосАгро" эксплуатирует вагоны-хопперы производства Тихвинского вагоностроительного завода, оснащённые ходовой частью с повышенной осевой нагрузкой 25 тс, с 2013 г.
"Высокие компетенции и опыт позволили нашей компании занять ведущие позиции в сегменте железнодорожного транспорта. Мы стараемся максимально погружаться в бизнес наших клиентов и, помимо финансирования, оказывать экспертную поддержку, подстраивать графики платежей и учитывать все нюансы работы на рынке. Уверен, что подобный подход позволит нам и в дальнейшем сохранять лидерские позиции на этом рынке", - отметил генеральный директор Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов.
Сумма договора составила почти 2,9 млрд рублей. Соглашение заключено сроком на 10 лет с правом выкупа минераловозов.
Вагоны-хопперы до конца января 2018 г. поставит АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (ТВСЗ), выигравший тендер на поставку минераловозов и входящий в Научно-производственную корпорацию "Объединённая Вагонная Компания", ведущего производителя грузовых вагонов в СНГ.
В настоящее время в состав логистических активов Группы "ФосАгро" входит подвижной состав, превышающий 6 000 собственных и привлечённых вагонов для перевозки на территории России преимущественно апатитового концентрата и минеральных удобрений.
По словам генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева, "данная сделка направлена на обновление парка подвижного состава с учётом повышения требований к его эксплуатации и усиление конкурентоспособности компании на российском и зарубежных рынках. Так, наличие у нас новых вагонов повышенной грузоподъёмности, в условиях роста стоимости привлечения данного вида подвижного состава от сторонних операторов, даст существенный экономический эффект, особенно с учётом увеличения нами производства карбамида. Такой эффект, по оценкам наших специалистов, может превысить 300 млн рублей".
Повышенная грузоподъёмность позволяет перевозить в минераловозах ТВСЗ больший объём минеральных удобрений (дополнительные 7 тонн, по сравнению, с типовым вагоном-хоппером). Увеличенные сроки межремонтных пробегов (8 лет или 800 тыс. км) обеспечивают снижение стоимости жизненного цикла вагона более чем в 2 раза.
"ФосАгро" эксплуатирует вагоны-хопперы производства Тихвинского вагоностроительного завода, оснащённые ходовой частью с повышенной осевой нагрузкой 25 тс, с 2013 г.
"Высокие компетенции и опыт позволили нашей компании занять ведущие позиции в сегменте железнодорожного транспорта. Мы стараемся максимально погружаться в бизнес наших клиентов и, помимо финансирования, оказывать экспертную поддержку, подстраивать графики платежей и учитывать все нюансы работы на рынке. Уверен, что подобный подход позволит нам и в дальнейшем сохранять лидерские позиции на этом рынке", - отметил генеральный директор Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов.
Источник: ФосАгро