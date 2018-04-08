ОРЕАНДА-НОВОСТИ Автомобильный рынок Франции в марте вырос на 2,2% до 231110 машин. По итогам первых трех месяцев 2018 года французский авторынок составил 556949 единиц, что на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в марте стала Renault, реализовавшая 49171 машину (+1,2%). Второе место занимает Peugeot с показателем 40528 проданных автомобилей (+3,5%). Реализация Citroen осталась на прошлогоднем уровне и составила 21577 машин (-0,1%). Самой популярной иностранной маркой во Франции остается Volkswagen, продажи которого составили 14504 автомобиля (+13%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Dacia, чьи дилеры реализовали 13921 машину (+14,4%).