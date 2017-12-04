ОРЕАНДА-НОВОСТИ. GM-АВТОВАЗ с 1 декабря 2017 года повысил розничные цены на автомобили Chevrolet Niva во всех комплектациях на 5 тысяч рублей. Так, стоимость внедорожника Chevrolet Niva L теперь составляет 598 тыс. рублей, LC – 641 тыс. рублей, GL – 681 тыс. рублей, LE – 685 тыс. рублей, GLC – 730,5 тыс. рублей, LE+ – 743,5 тыс. рублей.

Отметим, что в прошлый раз прайс-лист на Chevrolet Niva был обновлён 1 ноября 2017 года. Тогда стоимость внедорожника комплектации L увеличилась на 5 тысяч рублей, комплектаций LC, GL, LE, GLC, LE+ – на 6 тысяч рублей. Повышение цен на GM-АВТОВАЗ объясняли удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами.