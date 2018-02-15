ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2017 года с конвейера GM-AВТОВАЗа сошло 32909 автомобилей – это на 2,5% больше, чем годом ранее. Продажи Chevrolet Niva на российском рынке увеличились на 4,6% до 31212 единиц. Кроме того, в прошлом году GM-АВТОВАЗ поставил на экспорт 1191 внедорожник (-23,4%). Крупнейшим внешним рынком для СП в 2017 году стал Казахстан – на эту республику пришлось 41,3% экспорта Chevrolet Niva. Украина заняла 24,2% в поставках GM-АВТОВАЗ на внешние рынки, 20,6% приходится на Беларусь.

Как ранее стало известно, GM-АВТОВАЗ приостановил работы по проекту Chevrolet Niva нового поколения. По запросу одного из акционеров СП обновило бизнес-план, окончательное соглашение по поддержке проекта акционерами пока не достигнуто. Напомним, в рамках расширения мощностей GM-АВТОВАЗа с нынешних 98 до 120 тысяч автомобилей в год на территории ОЭЗ «Тольятти» в июне 2013 года началось строительство корпусов кузовного и прессового производств, а также логистического центра и производственной лаборатории. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 209 млн долларов. На новых мощностях планировалось выпускать Chevrolet Niva нового поколения.



Однако в марте 2015 года подготовка производства нового внедорожника была приостановлена в связи с изменением General Motors бизнес-модели в России. Тогда же стало известно, что GM-АВТОВАЗ приостановил строительство производственных мощностей дочернего предприятия «Джей Ви Системз» на территории ОЭЗ «Тольятти», прекратив контракт с компанией «Автозаводстрой», которая являлась гендподрядчиком проекта по проектированию и строительству предприятия. Первоначально серийный выпуск новой Chevrolet Niva предполагалось начать в декабре 2015 года.