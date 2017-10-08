ОРЕАНДА-НОВОСТИ 8 октября, находясь с визитом в одной из стран Карибского бассейна, пострадавших от урагана «Ирма», Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что никогда ранее не видел таких масштабных разрушений. Глава ООН отметил связь участившихся стихийных бедствий с процессом изменения климата. Он призвал международное сообщество прийти на помощь жителям карибских островов, в том числе, помочь им со строительством более устойчивых жилых домов.



В субботу Генеральный секретарь ООН прибыл в Антигуа и Барбуду, а завтра он посетит Доминику.



«Этот визит является проявлением солидарности с пострадавшими народами Антигуа и Барбуды, Доминики и Карибского бассейна в целом. Я только что стал свидетелем масштабов разрушений, которых я никогда не видел в своей жизни», - сказал Генеральный секретарь ООН на совместной пресс-конференции с премьер-министром Антигуа и Барбуды Гастоном Брауном. Он напомнил, что ему приходилось бывать в зонах конфликтов, он пережил землетрясение в своей собственной стране, попадал в штормы, но нигде не видел таких разрушений, как на Барбуде.



Я только что стал свидетелем таких масштабов разрушений, которых я никогда не видел в своей жизни

Глава ООН отметил связь участившихся природных катастроф с процессом изменения климата. Он подчеркнул, что рост выбросов парниковых газов в атмосферу ведет к повышению температуры воды, интенсификации ливней и росту числа ураганов в Карибском регионе и в других частях мира. Антониу Гутерриш напомнил о разрушительной силе урагана «Ирма», когда скорость ветра достигала 300 километров в час в течение 37 часов.



Подчеркнув, что за последние 30 лет число природных стихийных бедствий утроилось, Генеральный секретарь ООН призвал международное сообщество выполнять положения Парижского соглашения по климату.



Говоря о помощи странам, пострадавшим в результате разрушительных ураганов, Антониу Гутерриш подчеркнул, что их жители нуждаются не только в гуманитарных поставках, но и в новых проектах строительства более прочного жилья, которое устоит при новых ураганах.



Генеральный секретарь ООН прилетел в город Кодрингтон, где провёл встречи с людьми, возвращающимися в места, пострадавшие от урагана



Он подчеркнул, что большая часть стран Карибских островов отнесена к категории государства со средним уровнем дохода, однако в силу своего географического положения, они по-прежнему сталкиваются с огромными проблемами и нуждаются в международной помощи. В этой связи глава ООН привлек внимание к идее Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) использовать выплаты по задолженностям этих стран на инвестиции по их развитию.



Генеральный секретарь сообщил также, что вскоре Всемирный банк проведет донорскую конференцию по сбору средств на помощь государствам, пострадавшим от ураганов.