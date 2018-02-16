Группа АВТОВАЗ в 2017 году увеличила выручку на 22%
16.02.2018, 11:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа АВТОВАЗ по итогам 2017 года увеличила консолидированную выручку на 22% до 225,6 млрд рублей. За отчётный период компания показала значительно более благоприятные финансовые результаты, чем за последние несколько лет. Операционная маржа (operating margin) составила 1,6 млрд рублей, (0,7% от выручки). Более того, обеспечен положительный свободный денежный поток и погашена часть долговых обязательств в объёме 12,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Как отмечается, улучшение финансового положения произошло не только благодаря позитивным тенденциям на российском автомобильном рынке и благоприятной динамике валютных курсов, но и за счёт отличных показателей коммерческой и производственной деятельности. Таким образом, целевые показатели в рамках долгосрочного плана по достижению положительных операционных результатов в 2018 году были показаны в более короткие сроки.
Чистая прибыль Группы АВТОВАЗ остаётся отрицательной (-9,7 млрд рублей). В основном это связано с затратами на реструктуризацию, составившими -2,2 млрд рублей, затратами на обслуживание по-прежнему высокой долговой нагрузки (-7,3 млрд рублей), а также однократным списанием в одном из совместных предприятий.
В 2017 году на российском рынке было продано 311588 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей LADA, что на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля LADA на российском рынке (легковые автомобили и лёгкие коммерческие автомобили) выросла на 1 п.п. - до 19,5% (и до 20,5% в сегменте легковых автомобилей). В 2017 году Группа АВТОВАЗ увеличила объёмы отгрузок автомобилей и сборочных комплектов LADA на экспорт (+44,5%), включая начало поставки на новые рынки - Китай, Куба, Иордания.
Планируя свою деятельность в 2018 году, Группа АВТОВАЗ подчёркивает сохранение рисков, которые могут отрицательно сказаться на коммерческой и финансовой деятельности. Среди них- увеличение закупочных цен на сырьё, изменение валютных факторов, сохраняющая на сегодняшний день неопределённость государственной политики в отношении налогообложения и мер поддержки автомобильной индустрии. Чтобы нивелировать влияние этих факторов, компания продолжает реализовывать план оптимизации затрат и обновления модельного ряда LADA.
"Команда Группы АВТОВАЗ проделала отличную работу в 2017 году. Мы запустили модели Vesta SW и SW Cross, большое количество новых модификаций, повысили общую эффективность Компании и укрепили наше сотрудничество с Renault и Альянсом. Мы обеспечили выполнение плана по оптимизации затрат, сохранили благоприятную социальную обстановку и улучшили сотрудничество с поставщиками. Произошло значительное оздоровление финансовых показателей компании, однако нам необходимо преодолеть все сдерживающие обстоятельства 2018 года и добиться дальнейшего развития Группы АВТОВАЗ и модельного ряда LADA. С учётом прогнозов по дальнейшему росту автомобильного рынка России и существующих экспортных возможностей, мы подтверждаем свои намерения по достижению позитивной операционной маржи в 2018 году и дальнейшему улучшению показателей чистой прибыли", - заявил президент Группы АВТОВАЗ Николя Мор.
Чистая прибыль Группы АВТОВАЗ остаётся отрицательной (-9,7 млрд рублей). В основном это связано с затратами на реструктуризацию, составившими -2,2 млрд рублей, затратами на обслуживание по-прежнему высокой долговой нагрузки (-7,3 млрд рублей), а также однократным списанием в одном из совместных предприятий.
В 2017 году на российском рынке было продано 311588 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей LADA, что на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля LADA на российском рынке (легковые автомобили и лёгкие коммерческие автомобили) выросла на 1 п.п. - до 19,5% (и до 20,5% в сегменте легковых автомобилей). В 2017 году Группа АВТОВАЗ увеличила объёмы отгрузок автомобилей и сборочных комплектов LADA на экспорт (+44,5%), включая начало поставки на новые рынки - Китай, Куба, Иордания.
Планируя свою деятельность в 2018 году, Группа АВТОВАЗ подчёркивает сохранение рисков, которые могут отрицательно сказаться на коммерческой и финансовой деятельности. Среди них- увеличение закупочных цен на сырьё, изменение валютных факторов, сохраняющая на сегодняшний день неопределённость государственной политики в отношении налогообложения и мер поддержки автомобильной индустрии. Чтобы нивелировать влияние этих факторов, компания продолжает реализовывать план оптимизации затрат и обновления модельного ряда LADA.
"Команда Группы АВТОВАЗ проделала отличную работу в 2017 году. Мы запустили модели Vesta SW и SW Cross, большое количество новых модификаций, повысили общую эффективность Компании и укрепили наше сотрудничество с Renault и Альянсом. Мы обеспечили выполнение плана по оптимизации затрат, сохранили благоприятную социальную обстановку и улучшили сотрудничество с поставщиками. Произошло значительное оздоровление финансовых показателей компании, однако нам необходимо преодолеть все сдерживающие обстоятельства 2018 года и добиться дальнейшего развития Группы АВТОВАЗ и модельного ряда LADA. С учётом прогнозов по дальнейшему росту автомобильного рынка России и существующих экспортных возможностей, мы подтверждаем свои намерения по достижению позитивной операционной маржи в 2018 году и дальнейшему улучшению показателей чистой прибыли", - заявил президент Группы АВТОВАЗ Николя Мор.
Источник: Автостат