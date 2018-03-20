20.03.2018, 17:30
"Группа ГАЗ" будет участвовать в одном из конкурсов "Мосгортранса" на поставку электробусов
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Группа ГАЗ" планирует участвовать в одном из конкурсов "Мосгортранса" на поставку электробусов для Москвы, сообщил агентству RNS президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.
"Мы планируем участвовать в одном из конкурсов "Мосгортранса" (на поставку электробусов. - RNS)... Мы уже представили третье поколение электробусов", - сказал он.Комментируя будет ли группа участвовать в трёх конкурсах перевозчика, Вадим Сорокин отметил, что "мы не приняли ещё решение будем ли мы заявляться на все три, или будем заявляться только на один, но так или иначе это вызов для все промышленности России".
"300 электробусов (объём трёх конкурсов "Мосгортранса") было продано во всей Европе в 2017 году. Одна эта закупка ("Мосгортранса") это мощности всех предприятий Европы по производству тех или иных компонентов (для электробусов). Те требования, которые заложены в тендерную документацию в Москве по целому ряду параметров превышают те требования, которые реализованы в электробусах, которые эксплуатируются в Европе", - сказал президент "Группы ГАЗ".
"Мосгортранс" в конце 2017 года объявил три электронных аукциона на поставку 300 электробусов и системы зарядки для них по контрактам жизненного цикла. Начальная цена контрактов, каждый из которых предполагает поставку и по 100 электробусов и обслуживание в течение 15 лет, составляет 10,548 млрд рублей, 10,549 млрд рублей и 10,787 млрд рублей соответственно. В рамках аукционов их победители будут обязаны также поставить около 100 быстрых зарядных станций. Москва в будущем может приобретать по 300 электробусов ежегодно, а с 2021 года город будет закупать только электробусы вместо техники с дизельными двигателями.
"Мы планируем участвовать в одном из конкурсов "Мосгортранса" (на поставку электробусов. - RNS)... Мы уже представили третье поколение электробусов", - сказал он.Комментируя будет ли группа участвовать в трёх конкурсах перевозчика, Вадим Сорокин отметил, что "мы не приняли ещё решение будем ли мы заявляться на все три, или будем заявляться только на один, но так или иначе это вызов для все промышленности России".
"300 электробусов (объём трёх конкурсов "Мосгортранса") было продано во всей Европе в 2017 году. Одна эта закупка ("Мосгортранса") это мощности всех предприятий Европы по производству тех или иных компонентов (для электробусов). Те требования, которые заложены в тендерную документацию в Москве по целому ряду параметров превышают те требования, которые реализованы в электробусах, которые эксплуатируются в Европе", - сказал президент "Группы ГАЗ".
"Мосгортранс" в конце 2017 года объявил три электронных аукциона на поставку 300 электробусов и системы зарядки для них по контрактам жизненного цикла. Начальная цена контрактов, каждый из которых предполагает поставку и по 100 электробусов и обслуживание в течение 15 лет, составляет 10,548 млрд рублей, 10,549 млрд рублей и 10,787 млрд рублей соответственно. В рамках аукционов их победители будут обязаны также поставить около 100 быстрых зарядных станций. Москва в будущем может приобретать по 300 электробусов ежегодно, а с 2021 года город будет закупать только электробусы вместо техники с дизельными двигателями.
Источник: Автостат