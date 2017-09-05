ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Группа ГАЗ» на международной выставке коммерческого автотранспорта Comtrans/17 впервые представила перспективную модель электробуса «ГАЗель Next». Микроавтобус с низким уровнем входа и возможностью перевозки инвалидов-колясочников произведён на шасси «ГАЗель Next 4,6» в соответствии с требованиями программы «Доступная городская среда».

Электробус «ГАЗель Next» создан на базе унифицированной электроплатформы, которая разработана для всего модельного ряда лёгких коммерческих автомобилей марки ГАЗ. На её базе возможно изготовление бортовых грузовиков, фургонов и микроавтобусов.

Электромобиль оснащён асинхронным трехфазным электродвигателем максимальной мощностью 98 кВт с редуктором собственной разработки, который позволяет разгонять автобус до 90 км/ч. Запас хода - не менее 120 км. Зарядка возможна как от промышленной (380 В), так и от бытовой (220 В) сети. Минимальное время зарядки составляет менее трёх часов. Редуктор и тяговые батареи размещены в раме автомобиля, что позволяет полностью использовать все пространство салона для перевозки пассажиров.

Каркасный микроавтобус повышенной пассажировместимости может перевозить от 16 до 22 пассажиров. Пневматическая задняя подвеска обеспечивает хорошую плавность хода машины, задний мост увеличенной грузоподъёмности и усиленная рама – высокую надёжность конструкции. В дальнейшем автобусы этой конструкции будут производиться также с дизельными двигателями.