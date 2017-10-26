ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Группа ГАЗ" изучает возможность поставок коммерческих автомобилей в Мексику и участия в программе по модернизации общественного транспорта страны, в частности, автобусов, сообщил директор по экспорту группы Леонид Долгов.

"В ближайший год мы не исключаем достижения каких-либо договорённостей", - сказал он. По словам Долгова, компания также рассматривает возможность организации сборки автомобилей. "Мексика – самый перспективный рынок в Латинской Америке. Мы не хотим его игнорировать", - отметил он. Долгов уточнил, что экологические стандарты для транспорта Мексики аналогичны российским.

Напомним, на данный момент у "Группы ГАЗ" есть сборочное производство в Турции и Казахстане. Как ранее заявляли агентству "АВТОСТАТ" в пресс-службе "Группы ГАЗ", при доле экспорта 20% от общих продаж в 2016 году компания ставит себе цель увеличить её до 50% через несколько лет, не уступая при этом внутренний рынок России конкурентам.