Напомним, только в 2018 году "Группа ГАЗ" начала продажи микроавтобусов "ГАЗель Next" и "ГАЗель Next Citiline" на Филиппинах, а также грузового цельнометаллического фургона "ГАЗель Next" в Турции. При этом в августе прошлого года "Группа ГАЗ" открыла собственную дочернюю компанию в Турции и начала локализованное производство грузового цельнометаллического фургона и фургона-комби "ГАЗель Next". Также в этом году планируется начать продажи крупнотоннажных грузовиков "Урал", лёгкой коммерческой техники "ГАЗель Next" и "ГАЗон Next" в Саудовской Аравии, которая рассматривается как плацдарм для дальнейшего развития бизнеса на всём аравийском полуострове и в странах Персидского залива. Кроме того, в прошлом году "Группа ГАЗ" подписала соглашение с дистрибьютором Al-Sultan на поставки лёгких коммерческих автомобилей "ГАЗель Next" в Иорданию.

За последние пять лет "Группа ГАЗ" вложила более 1 млрд долларов в обновление модельного ряда и модернизацию производств. Это позволило вывести на рынок машины нового семейства Next: грузовой и грузопассажирский автомобили "ГАЗель Next", среднетоннажный грузовик "ГАЗон Next", цельнометаллический фургон "ГАЗель Next", маршрутный микроавтобус "ГАЗель Next", а также множество их модификаций для различных видов бизнеса, пассажирских перевозок, коммунального хозяйства, социальной сферы. Ведётся разработка экспортных модификаций техники с учётом требований зарубежных рынков: автомобили для жаркого климата, высокогорья, машины экологического стандарта "Евро-6", правый руль и т.д.