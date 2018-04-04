ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Группа ГАЗ» планирует открытие дочерней компании в Турции, а также вывод на турецкий рынок новых моделей машин, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«В настоящее время "Группа ГАЗ" планирует открытие дочерней компании, а также вывод на рынок Турции новых моделей "ГАЗель Next", "Урал Next", автобусов», - сообщил Юрий Ушаков. Он отметил, что в ходе переговоров сторон планируется обсудить меры по развитию сотрудничества в промышленности, строительстве и транспортных перевозках.

По словам Юрия Ушакова, примером производственной кооперации является проект сборочного производства автомобилей "ГАЗель Бизнес", российского холдинга «Группа ГАЗ» и турецкой компании MersaOtomotiv в провинции Сакарья, запуск которого состоялся в 2012 году.

Представитель «Группы ГАЗ» отметил, что в 2017 году «Группа ГАЗ» начала производство в Турции новой модели - цельнометаллического фургона «ГАЗель Next». Автомобили собираются на предприятии в Сакарье. Сегодня дилерская сеть ГАЗа в Турции представлена 14 дилерскими центрами и 25 точками послепродажного облуживания. Компания планирует дальнейшее развитие на турецком рынке: расширять дилерскую сеть, выводить новые модели локальной сборки и привлекать турецкие компании, которые могут производить спецтехнику на базе автомобилей ГАЗ.