ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Группа ГАЗ» и Министерство образования Республики Гана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обновления автомобильного парка школьных автобусов страны. Согласно документу, «Группа ГАЗ» становится ключевым стратегическим партнёром Министерства образования Республики Гана в сфере обновления автомобильного парка школьных автобусов. Стороны договорились, что будут совместно работать над развитием поставок школьных автобусов на базе микроавтобусов «ГАЗель Next», каркасных автобусов «ГАЗель Next Ситилайн» и автобусов ПАЗ и организацией послепродажного и гарантийного обслуживания техники на территории Республики Гана.

Программа обновления парка школьных автобусов в Гане – это часть государственного проекта республики по обновлению общественного транспорта. Первый этап программы, направленный на замену более 500 школьных автобусов, будет осуществляться Министерством образования Республики в течение следующих пяти лет.

Школьный автобус «ГАЗель Next Ситилайн» рассчитан на перевозку 20 детей и одного сопровождающего, автобус на базе цельнометаллического фургона «ГАЗель Next» имеет 18 посадочных мест. Школьные автобусы ПАЗ рассчитаны на перевозку от 22 до 28 пассажиров. В конструкции автобусов особое внимание уделено безопасности и удобству юных пассажиров. Сиденья расположены по направлению движения и оборудованы трехточечными инерционными ремнями безопасности. Максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч. Специальное устройство препятствуют случайному открытию дверей и блокируют двигатель при открытой двери. В салоне установлена полка для ручной клади. Рядом с каждым рядом сидений имеется кнопка вызова водителя. Для облегчения доступа в автомобиль в конструкцию внедрена дополнительная выдвижная подножка.