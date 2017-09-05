ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Группа ГАЗ" на международной выставке коммерческого автотранспорта Comtrans/17 представила новую линейку коммерческих автомобилей "ГАЗель Next" полной массой 4,6 т. По сравнению с действующей линейкой "ГАЗель Next" (полной массой 3,5 т) новая модель отличается повышенной с 1,5 т до 2,62 т грузоподъёмностью, увеличенным объёмом кузова и бортовой платформы, улучшенной эргономичностью, более высоким уровнем активной безопасности, сообщает пресс-служба "Группы ГАЗ".

Конструктивные отличия "ГАЗель Next 4,6" – новый задний мост типа "спайсер", тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колёсах и с системами ABS и ESP, увеличенная ширина бортовой платформы (на бортовой модификации), увеличенная на 700 мм длина кузова (на фургонах и микроавтобусах).

На платформе "ГАЗель Next 4,6" будет выпускаться полная линейка коммерческих автомобилей: бортовые автомобили с однорядной и двухрядной кабинами, шасси под специальные надстройки, грузовой фургон с объёмом кузова 15,5 куб.м. и фургон-комби, а также несколько моделей микроавтобусов.

Бортовой автомобиль "ГАЗель Next 4,6", представленный на выставке Comtrans/17, – это предсерийный образец. Продажи этой модели начнутся в первом квартале 2018 года. Автомобиль будет оснащаться бортами, изготовленными из алюминия или из катаного стального профиля, прошедшего катафорезное грунтование, с минимальным количеством сварных соединений, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость кузова.

Представленный на выставке образец автомобиля укомплектован механической 6-ступенчатой коробкой передач с возможностью передачи крутящего момента до 490 Нм. Как отмечается, применение шести передач и нового ряда передаточных числе позволит значительно улучшить тягово-скоростные и топливно-экономические свойства автомобиля.

Микроавтобус "ГАЗель Next 4,6" отличается не только повышенной грузоподъёмностью, но и удлинённой до 3950 мм колёсной базой. Возросший объём кузова позволил увеличить пассажировместимость микроавтобуса до 20 человек. На автомобиль установлена автоматическая коробка передач (АКПП) производства французской компании Punch Powerglide.

Третья модель, созданная на платформе "ГАЗель Next 4,6" – электробус с низким уровнем пола, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров.