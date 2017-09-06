ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Группа ГАЗ» на Международной выставке коммерческого автотранспорта Comtrans/17 представила новую модель среднетоннажного грузового автомобиля «ГАЗон Next» полной массой 10 т. По сравнению с предыдущей моделью «ГАЗон Next 8,7» грузоподъёмность автомобиля выросла на 1 т до 5,9 т (шасси). Увеличенная до 2550 мм ширина бортовой платформы позволяет размещать в кузове до 12 европаллет.

Одна из главных конструктивных особенностей автомобиля – пневматическая подвеска задней оси – позволяет регулировать высоту кузова при погрузке/разгрузке и поддерживать её на постоянном уровне в процессе езды, независимо от степени загрузки автомобиля, а также обеспечивает плавность хода даже при движении по разбитым дорогам. Подвеска оснащена гидравлическими телескопическими амортизаторами Monroe и стабилизатором поперечной устойчивости. Колёсная база уже в заводском исполнении увеличена на 635 мм, что позволило более равномерно распределить нагрузку между передней и задней осями.

Тормозная система автомобиля – пневматическая, с дисковыми механизмами всех колес, с функциями АБС и ASR. Установка дополнительной тормозной системы – моторного тормоза (ретардера) – позволила повысить эффективность торможения, особенно при движении по горным дорогам и крутым спускам, снизить износ тормозных колодок.

Увеличение мощности двигателя ЯМЗ-534 до 170 л.с., а максимального крутящего момента – до 664 Нм привело к улучшению тягово-динамических характеристик автомобиля и снижению расхода топлива. Управление коробкой передач осуществляется с помощью дистанционного привода (джойстика), который размещен на приборной панели.