ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Группа ГАЗ» 5 сентября подписала соглашение о дистрибуции автомобилей ГАЗ с филиппинской диверсифицированной бизнес-группой Eastern Petroleum, которая занимается развитием системы экологического транспорта на Филиппинах и активно участвует в государственной программе обновления общественного транспорта. Стороны договорились о поставке в страну автобусов «ГАЗель Next».

В соответствии с соглашением, Eastern Petroleum получает права на дистрибуцию и послепродажное обслуживание легкой коммерческой техники ГАЗ на территории Филиппин, в том числе эксклюзивные права на продажу 17-местных микроавтобусов «ГАЗель Next» и каркасных автобусов «ГАЗель Next Citiline».

Программа обновления общественного транспорта на Филиппинах – это широкомасштабная государственная программа по замене устаревших автобусов. На первом этапе до 2023 года будет заменено более 100 тыс. единиц техники – микроавтобусов, средних и больших автобусов – на территории Манилы и в её окрестностях, а также организовано более 150 новых автобусных маршрутов. Ключевая задача программы – полная модернизация транспортной системы страны, основа новой системы – надёжные, безопасные и комфортные автобусы, отвечающие высоким экологическим стандартам.

Модельный ряд «ГАЗель Next» включает грузовые, грузопассажирские автомобили, фургоны и микроавтобусы. Автомобили «ГАЗель Next» комплектуются дизельными, бензиновыми и газовыми двигателями.

«Рынок коммерческой техники Филиппин растет ежегодно на 30%, а в 2018 году начинается масштабная программа по замене общественного транспорта. Мы рады, что «Группа ГАЗ» получила такого сильного бизнес-партнёра как Eastern Petroleum, который поможет нам быстро развиваться на рынке, а также стать полноправным участником государственных программ обновления автомобильного парка страны. Надёжные, безопасные и комфортные автомобили линейки «ГАЗель Next» совсем скоро появятся на дорогах Филиппин», – заявил старший вице-президент по продажам и маркетингу «Группы ГАЗ» Кристиан Кремер.