ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Группа ГАЗ» в настоящее время работает над созданием на базе системы ЭРА-ГЛОНАСС и дополнительных модулей целого пакета телематических услуг, включая контроль местонахождения автомобилей, контроль уровня топлива, скорости движения, исправности систем и даже манеры вождения. Об этом сообщили в пресс-службе «Группы ГАЗ», отметив, что стоимость этих услуг будет намного ниже того уровня снижения издержек, который они обеспечат владельцам транспортных компаний. «Мы ожидаем, что эти услуги будут широко востребованы владельцами средних и даже небольших автопарков», – добавили в пресс-службе компании.