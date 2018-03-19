ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Группа ГАЗ" планирует увеличить продажи и производство лёгких коммерческих автомобилей в 2018 году по сравнению с прошлым годом на 10%, сообщил президент "Группа ГАЗ" Вадим Сорокин. По итогам 2017 года продажи лёгких коммерческих автомобилей ГАЗ выросли на 5% до 58,6 тыс. штук.

Комментируя планы по другим видам техники, которая производит группа он отметил, что "мы видим очень положительные тренды по спросу на автобусы". "Мы хорошо подготовились к потенциальной потребности на эти автомобили, связанные с проведением Чемпионата мира по футболу… Потребность российского рынка в год порядка 3 тыс. автобусов городского типа не включая микроавтобусы и не включая автобусы ПАЗ и Вектор. Из этих 3 тыс. мы производим примерно 2,1-2,2 тыс. автобусов, остальные делятся между КАМАЗом, МАЗом и Volga Bus", - сказал Сорокин. Он не уточнил количество автобусов, которые будут поставлены городам для ЧМ-2018.

Кроме того, Сорокин сообщил, что в 2018 году "Группа ГАЗ" планирует направить на развитие модельного ряда около 6 млрд рублей. "Мы ориентировочно вкладываем ежегодно около 6 млрд рублей в развитие нашего модельного ряда. Я думаю, что в этом году будет несколько больше, чем было в прошлом году, но цифры не будут кардинально меняться. В прошлом году выпустили и обновили 15 наших моделей. В этом году планы будут не менее амбициозными", - сказал он.

Президент "Группа ГАЗ" пояснил, что в этом году одним из новых продуктов будет грузовой автомобиль "Садко Next" с правым рулём для Тихо-Океанского региона, "ГАЗель" с двигателем Volkswagen, "Урал" для смешанного использования без передней приводной оси для обеспечения строек и муниципальных служб.