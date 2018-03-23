ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Группа ГАЗ» представила легкие коммерческие автомобили на выставке DDOR BG CAR SHOW 06 в Сербии. На стенде «Группы ГАЗ» представлены шасси «ГАЗель Next», бортовую «ГАЗель Next», самосвал «ГАЗель Next» и бортовой полноприводный автомобиль «ГАЗель Бизнес», сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». Техника выставлена совместно с Interauto – официальным дистрибьютором коммерческой техники «Группы ГАЗ» в Сербии, (дилерские центры в Чачаке, Крушеваце, Куприи и Белграде).

«Группа ГАЗ» начала активную экспансию на сербский рынок в 2015 году и сегодня продолжает свое развитие. Как сообщил директор по экспортным продажам «Группы ГАЗ» Леонид Долгов, компания работает над новой линейкой продуктов с двигателями «Евро-6», которые планируется запустить в Сербии уже в 2019 году.