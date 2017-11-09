ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам работы за 9 месяцев 2017 года грузооборот АО "Туапсинский морской торговый порт" (ТМТП, входит в UCL Holding) составил 10,6 млн тонн, что на 0,5 млн тонн (+4,9%) выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Увеличение грузооборота обусловлено положительной динамикой в обработке всех основных грузов, принимаемых в Туапсинском порту. Так, перевалка зерновых за отчётный период достигла 1,45 млн тонн (+3,7%), угля - 2,33 млн тонн (+8,1%), чёрных металлов - 1,85 млн тонн (+6,9%), нефтеналивных грузов - 4,94 млн тонн (+3,1%), плодоовощной продукции 5,5 тыс. тонн (в аналогичный период 2016 года перевалка данного вида груза не производилась).

В номенклатуре чёрных металлов, отгружаемых АО "ТМТП", продолжает расти доля новых для порта грузов: вместе со снижением объёма перевалки слябов - до 1,5 млн тонн (-9,4%), объём отгрузки стали в рулонах за 9 месяцев 2017 года составил 215 тыс. тонн (в аналогичный период 2016 года - 6,5 тыс. тонн), стальной заготовки и катанки - 148 тыс. тонн (+56,6%), производилась отгрузка отсутствовавших в аналогичный период прошлого года стальной арматуры и оцинкованной стали (10 тыс. тонн).

Отгрузка зерновых за 9 месяцев текущего года (совокупно АО "ТМТП" и АО "ТЗТ") составила 1,45 млн тонн (+3,7%), с началом завоза зерна нового урожая, интенсивность отгрузки значительно выросла в августе и сентябре (+115% и +82% к соответствующим месяцам 2016 года).

Импортный грузопоток сформировали партии фруктов, поступившие из Турции в августе-сентябре 2017 года, запрет на поставки турецких плодоовощной продукции был частично снят в октябре 2016 года.

В целом за 9 месяцев 2017 года объём экспорта, формирующего основную часть грузопотока ТМТП, составил 10,6 млн тонн (+5%). В структуре грузооборота доля экспорта составила 99,55%, импорта - 0,05%, каботаж - 0,4%.

С января по сентябрь 2017 года в порту обработано 507 транспортных судов (234 - сухогруза и 273 - нефтеналивных) и 82 238 железнодорожных вагонов (+4,8%).