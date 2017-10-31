ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Haval в сентябре реализовали 155 автомобилей, с начала года было продано 1324 кроссоверов и внедорожников марки.

Безусловным бестселлером Haval в России остаётся среднеразмерный кроссовер Haval H6. На российском рынке доступны версии H6 с 1,5-литровым бензиновым (150 л.с./210 Нм) или 2-литровым дизельным (150 л.с./310 Нм) двигателем. На выбор также предоставляется передний или полный привод, 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач. Стоимость кроссовера в зависимости от версии и комплектации составляет от 1 млн 119 тысяч до 1 млн 369 тыс. рублей.