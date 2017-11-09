ОРЕАНДА-НОВОСТИ Китайская компания Haval в 2019 году планирует реализовать в России порядка 21 тыс. автомобилей. К 2020-му продажи этих машин должны будут вырасти до 33 тыс. штук. За первые девять месяцев текущего года российские дилеры Haval реализовали 1324 кроссоверов и внедорожников марки.



Как пишет портал «Колеса.ру», чтобы добиться значительного прироста показателей, компания расширит дилерскую сеть. Сейчас на территории России и республики Беларусь функционирует всего дилерских центров. К 2019 году их количество должно вырасти до 70-ти, а в 2020-ом сеть Haval будет включать в себя 90 автосалонов.



Росту спроса на продукцию Haval должно также способствовать локальное производство: уже в 2018 году будет достроен завод в Тульской области, затем начнётся монтаж оборудования для выпуска машин марки. Старт серийного выпуска китайских внедорожников и кроссоверов назначен на 2019 год.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Haval начали продажи нового кросс-купе Haval H6 Coupe стоимостью от 1 млн 499 тыс. 900 рублей, а также обновленного внедорожника Haval H9: цена бензиновой версии составляет 2 млн 369 тыс. 900 рублей, дизельной – 2 млн 489 тыс. 900 рублей.



Безусловным бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6. На российском рынке доступны версии H6 с 1,5-литровым бензиновым (150 л.с./210 Нм) или 2-литровым дизельным (150 л.с./310 Нм) двигателем. На выбор также предоставляется передний или полный привод, 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач. Стоимость кроссовера в зависимости от версии и комплектации составляет от 1 млн 119 тысяч до 1 млн 369 тыс. рублей.