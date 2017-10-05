ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В индустриальном парке «Узловая» Тульской области продолжается строительство завода по выпуску автомобилей Haval. В настоящее время на площадке ведутся строительно-монтажные работы, в частности, возводятся внутренние и наружные стены зданий, ведутся работы по перекрытию кровли будущих цехов автозавода, подводятся коммуникации, ведется строительство дорожной сети, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

В ноябре текущего года ожидается первая поставка производственного оборудования автозавода. Далее ввоз и монтаж оборудования будет планомерно осуществляться в течение 2018 года.

«На данный момент строительство завода полного цикла ведется по графику. Мы в свою очередь готовимся к запуску этого масштабного проекта и все силы отдаем на развитие дилерской сети Haval в России. Сегодня действует 11 дилерских центров, а к 2019 году мы планируем увеличить их количество до 40. Таким образом уже на первом этапе запуска мы сможем обеспечить достаточно высокую загрузку производства», - рассказал заместитель генерального директора «Хавейл Мотор Рус» Михаил Роткин.